Am Dienstagabend hatte das Präsidium der Handball-Bundesliga (HBL) getagt und die Entscheidung getroffen, die es am Mittwoch zunächst den Vereinen vorstellte und dann publik machte. Demnach soll auch das Liga-Spielsystem, in dem alle Klubs in einem Hin- sowie einem Rückspiel gegeneinander antreten, beibehalten werden.

„Nach reiflicher Abwägung haben wir uns entschieden, am klassischen Saisonmodell festzuhalten. Alle anderen Varianten wären nicht ausreichend praktikabel, wirtschaftlich und fair. In jedem Fall erwartet uns eine sehr komplexe Saison, die uns aufgrund der hohen Termindichte viel Flexibilität und Solidarität abverlangen wird. Ich bin überzeugt, dass alle Beteiligten dies verinnerlicht haben", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann in einer Pressemitteilung.

38 statt 34 Spieltage

Wegen des Abbruchs der Vorsaison durch die Corona-Pandemie gab es mit dem THW Kiel zwar einen Meister, und Aufsteiger aus der Zweiten Liga, aber keine Erstliga-Absteiger. Deshalb wird das Oberhaus ab Oktober mit 20 statt wie bisher 18 Mannschaften an den Start gehen. Die Zahl der Bundesliga-Spieltage in der Saison 2020/21 steigt damit von 34 auf 38. Am 30. Juni 2021 soll die Spielzeit beendet sein.

Ursprünglich war der Saisonstart auf Anfang September terminiert gewesen. Der spätere Starttermin ermöglicht den Mannschaften nun eine längere Vorbereitung auf den Wiedereinstieg und damit bessere Verletzungsprophylaxe.

Schwenker zu Zuschauern: "Alles in unserer Macht stehende unternehmen"

Zudem hoffen die Vereine, im Oktober zumindest in begrenzter Anzahl Zuschauer in ihre Hallen lassen zu können. HBL-Präsident Uwe Schwenker sagt: „Wir werden weiterhin alles in unserer Macht stehende unternehmen, um passende Rahmenbedingungen für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs mit Zuschauern zu ermöglichen. Denn Sport lebt von Emotionen – und die gibt es eben nur zu 100 Prozent auf dem Spielfeld und vor vollen Rängen. Das bleibt unser Ziel."

Auch wirtschaftlich wäre der Ticketverkauf für die Klubs eine Erleichterung, leben sie doch zum Großteil von den Zuschauereinnahmen. Schwenker mahnte jedoch auch: "Wie fragil die Lage immer noch ist, zeigen die Ereignisse im Kreis Gütersloh. Umso wichtiger ist es, dass wir die Hygiene beachten, Abstand halten und einen Mund-Nase-Schutz tragen."

Deshalb arbeitet bereits eine Arbeitsgruppe an einem Hygiene- und Betriebskonzept mit Kontaktverfolgung zu Corona-Bedingungen. Es soll den Vereinen als Grundlage für die Abstimmung mit den regionalen Behörden dienen.

Supercup nun erst Ende September

Wegen des späteren Saisonstarts ist auch der ursprünglich für den 2. September geplante Supercup zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt nun auf Ende September verschoben worden. Die beiden Nordklubs sollen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs nun kurz vor dem Saisonstart in Düsseldorf einläuten. Ein genaueres Datum teilte die HBL noch nicht mit.

