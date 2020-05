25000 Euro für Flensburg-Handewitt

Wien

In einer Videokonferenz habe sich das EHF-Exekutivkommitee dazu entschieden, insgesamt 250 000 Euro für die Klubs auszuschütten, die in das Achtelfinale eingezogen waren, nun aber der Chance beraubt wurden, die Endrunde in Köln zu erreichen. Das teilte der Kontinentalverband auf seiner Website mit.

25000 Euro für zehn Klubs

Die SG Flensburg-Handewitt hätte sich im Achtelfinale mit Montpellier HB messen müssen und erhält nun ebenso einen Anteil in Höhe von 25 000 Euro wie die Franzosen, Dinamo Bukarest, Wisla Plock, KS Vive Kielce, Vardar Skopje, Pick Szeged, RK Celje, FC Porto und Aalborg Håndbold.

Anzeige

Geld wird aus dem Endrunden-Topf genommen

Die Summe werde von den Geldern abgezogen, die an die vier Endrundenteilnehmer THW Kiel, FC Barcelona, Paris St. Germain und Telekom Veszprém ausgeschüttet werden. Vorgesehen für das Final Four am Rhein waren bis dato als Preisgelder 100 000 Euro für Platz vier, 150 000 Euro für Platz drei, 250 000 Euro für den zweiten Rang sowie 500 000 Euro für den Titelgewinn – also insgesamt eine Million Euro, von der nun 250 000 Euro abgezogen werden.

Weitere KN+ Artikel

Mehr zum THW Kiel lesen Sie hier.