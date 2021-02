Wien

Wie die Europäische Handball-Föderation (EHF) am Mittwoch mitteilte, sieht sie in der Männer-Königsklasse noch davon ab, ausgefallene und noch nicht nachgeholte Partien am grünen Tisch nach dem Verursacher-Prinzip zu werten.

Diese Maßnahme findet zunächst nur in der Champions League der Frauen Anwendung. Auch dort ziehen alle Teams aus der Gruppenphase ins Achtelfinale ein.

In der Männer-Champions-League sowie der European League der Männer sei man jedoch "optimistisch, dass neue Termine für viele der derzeit noch nachzuholenden Spiele gefunden werden können", hieß es in der Mitteilung.

EHF will "unklare Situationen" vermeiden

Offenbar rechnet man beim Europäischen Dachverband allerdings auch in der Männer-Champions-League damit, dass letztlich nicht alle Spiele der Gruppenphase nachzuholen sein werden.

Auch wenn sie bislang keine Wertung von Spielen am grünen Tisch vollziehen wollten, kündigten sie am Mittwoch an, dass alle 16 Gruppenphasen-Teilnehmer ins Achtelfinale einziehen, "um unklare Situationen zu vermeiden", wie es in der Mitteilung heißt.

Szilagyi: "Nimmt ein wenig den Druck"

„Die Entscheidung der EHF, alle 16 Teams ins Achtelfinale einziehen zu lassen, nimmt ein wenig den Druck aus der aktuellen Situation", sagt Viktor Szilagyi, Geschäftsführer des THW Kiel.

Die Zebras befinden sich nach einem Corona-Fall in der Mannschaft derzeit in Quarantäne, mussten bereits ihr Spiel in Zaporozhye absagen. Auch die Partien gegen Aalborg und Celje fallen in die 14-tägige Quarantänezeit.

"Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass wir auch in der Champions League die ausgefallenen Spiele nachholen können“, so Szilagyi weiter. Insgesamt stehe der THW wieder einmal vor einer großen Herausforderung. "Klar ist: Auf uns wird ein sehr heftiger Plan zukommen.“ Bis zu 43 Spiele in 18 Wochen drohen den Zebra-Nationalspielern, wenn sie in der Champions League ihr Ziel, das Final Four, erreichen.

Viertelfinale und Final Four wie geplant

Im ursprünglichen Modus wären die Tabellenersten und -zweiten direkt ins Viertelfinale eingezogen, die Siebten und Achten ausgeschieden. Alle anderen Klubs hätten eine Zwischen-K.-o.-Runde in Über-Kreuz-Spielen mit der jeweils anderen Gruppe ausgetragen. Nun spielen alle teilnehmenden Vereine, zu denen auch der THW Kiel (aktuell Tabellen-Fünfter in der Gruppe B) gehört, ein Achtelfinale aus.

Anschließend soll der Wettbewerb wie bisher geplant mit Viertelfinal-Spielen und dem Final Four am 12./13. Juni in Köln fortgeführt werden.

"Die EHF ist überzeugt, dass der vorgesehene Zeitplan die Ligen und ihren Wettbewerben die Möglichkeit bietet, die nicht benötigten Zeiträume zu nutzen", so Präsident Michael Wiederer. "Gleichzeitig bieten wir spannende Spiele zu Beginn der K.o.-Phase, und die Klubs können ihre bestmöglichen Aufstellungen aufbieten."