Kiel/Skopje

Alle Wege führen nach ... Skopje. Von Lübeck, Balingen, Gummersbach aus zum Beispiel. Aber das ist eine längere Geschichte. Am Mittwoch (20.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) muss der THW Kiel in der Handball-Champions-League bei Vardar Skopje antreten. „Hinter denen steht die Halle, die Stadt, ein ganzes Land“, sagte THW-Cheftrainer Filip Jicha vor dem Abflug in die nordmazedonische Metropole.

Per Charterflug von Lübeck nach Skopje

Alle Wege führen nach Skopje. Am Dienstagnachmittag hob der Charterflieger der Zebras von Lübeck aus Richtung Balkanrepublik ab. Nicht mit an Bord: Steffen Weinhold und Sander Sagosen, die nach ihren Coronainfektionen (Impfdurchbrüche) noch nicht wieder fit genug für einen Auftritt in der Königsklasse sind. „Sie fehlen enorm, besonders in Entscheidungssituationen im Angriff“, sagte Jicha. Enttäuschung brach sich Bahn nach dem 27:29 des Rekordmeisters im Liga-Spitzenspiel gegen den SC Magdeburg. An einfachen Wahrheiten wollte sich der Tscheche anschließend nicht lange aufhalten: „Man könnte sagen, es haben nur zwei, drei Kleinigkeiten gefehlt, sonst hätten wir gewonnen. Dann wäre jetzt eine andere Stimmung. Aber die Wahrheit ist: Es ist egal, ob wir im siebten Himmel schweben oder am Boden liegen – es muss weitergehen.“

Kiel, Lübeck, Skopje. Dort geht es für den THW weiter. Dorthin zog es im Sommer zwölf Spieler, 15 hatten den Klub verlassen, der sich neuerdings HC Vardar 1961 nennt, den alten Namen und jede Menge Schulden sowie ausstehende Gehaltszahlungen hinter sich lassen wollte. Mäzen Sergey Samsonenko ging, Mihajlo Mihajlovski kehrte als Präsident zurück. Aber die europäische Handballföderation verlangte vor Saisonbeginn eine Million Euro als Sicherheit. Der Königsklassen-Start von Vardar hing am seidenen Faden.

Enfant terrible Veselin Vujovic heuerte zum dritten Mal als Trainer an

Doch der Klub überwies das Geld fristgerecht und startet nun runderneuert. Spieler wie Ex-Zebra Christian Dissinger (Dinamo Bukarest) sind weg. Der Spanier Eduardo Gurbindo kam aus Nantes und zog noch vor dem ersten geworfenen Ball weiter nach Bukarest, nachdem er sich mit dem neuen Trainer überworfen hatte. Der ist kein Geringerer als der Montenegriner Veselin Vujovic.

Es ist nicht übertrieben, den 60-Jährigen als das Enfant terrible der Trainergilde zu bezeichnen. Vujovic, der nach körperlichen Attacken auf Spieler und Schiedsrichter bereits mehrfach gesperrt war und kürzlich nach Beleidigungen als Nationaltrainer Sloweniens entlassen wurde, heuerte bereits zum dritten Mal am namensgebenden Fluss Vardar als Trainer des Champions-League-Siegers von 2017 und 2019 an. „Veselin Vujovic ist der Beste, um diese Mannschaft ins Viertelfinale zu führen“, findet Präsident Mihajlovski.

Vor dem Anpfiff Vardar Skopje: Ristovski, Tomovski – Stoilov, O. Nyokas, Walczak, Morales, Georgievski, K. Nyokas, Diallo, Czuwara, Toto, Gadza, Taleski, Dibirov, Djukic, Kuduz – Trainer: Veselin Vujovic (60). THW Kiel: N. Landin, Quenstedt – Ehrig, Duvnjak, Reinkind, M. Landin, Wiencek, Ekberg, Ciudad, Wäger, Dahmke, Zarabec, Horak, Bilyk, Pekeler – verletzt: Sagosen, Weinhold (beide Corona-Infektion) – Trainer: Filip Jicha (39). Schiedsrichter: Arthur Brunner/Morad Salah (Schweiz) – Bilanz: 9 Spiele, 7 Siege für den THW, 2 Niederlagen – Letzte Duelle: 31:20 (in Skopje) und 34:23 für den THW (CL-Gruppenphase 2019/2020) – TV: Servus TV und DAZN übertragen ab 20.35 Uhr live – Anpfiff: Sonntag, 14 Uhr, in der Arena Jane Sandanski in Skopje.

Alle Wege führen nach Skopje: Und so war das erste Training der Sommervorbereitung in Nordmazedonien so etwas wie ein Bundesliga-Familientreffen. Die beiden vom Stadtrivalen Metalurg zu Vardar gewechselten französischen Zwillinge Olivier (ehemals Balingen-Weilstetten) und Kevynn Nyokas (Göppingen, Gummersbach) trafen dort auf die Keeper Borko Ristovski (Gummersbach, Rhein-Neckar Löwen) und Martin Tomovski (Eulen Ludwigshafen), auf Rückraumspieler Filip Taleski (Löwen, Balingen) und Kreisläufer Patryk Walczak (TuS N-Lübbecke). „Das Vardar jetzt ist viel stärker als das Vardar letztes Jahr“, sagt Filip Jicha, der vor dem „starken physischen Einfluss“ der Franzosen sowie des Kubaners Yoel Morales im Rückraum warnt: „Sie sind Maschinen, werfen über den Block, machen verrückte Dinge, das mussten auch schon andere spüren.“

Meshkov Brest (35:27) und das favorisierte Aalborg Håndbold (30:28) verwies Vardar, mit 5:5 Punkten aktuell Gruppensechster, mit leeren Händen aus der Arena Jane Sandanski. Der THW Kiel (7:3) ist Dritter. „Die Atmosphäre dort ist sehr aufgeladen, die Fans in der Arena sind handballverrückt“, weiß auch THW-Spielmacher Miha Zarabec. Nur zu gern erinnert sich der Slowene allerdings auch an das letzte Mal, als die Zebras ihre Visitenkarte in Skopje abgaben. Beim 31:20 vor genau zwei Jahren wirbelten die Kieler den Skandalklub der Königsklasse schon bis zum 16:4 zur Pause so durcheinander, dass dem Gastgeber Hören und Sehen verging.