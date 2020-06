Das Teilnehmerfeld für die neue Saison in der Handball-Champions-League ist komplett. Am Freitag teilte das Exekutivkomitee der EHF mit, welche Mannschaften ein Upgrade für die Königsklasse erhalten. Der deutsche Meister THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt hatten schon vorher ihren Platz sicher.

Diese Teams spielen in der Königsklasse

Von Tamo Schwarz