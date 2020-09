Gute und schlechte Nachrichten für alle Handball-Fans. Die Europäische Handballförderation (EHF) hält am 28./29. Dezember als Termin für das nachgeholte Champions-League-Final-Four der Saison 2019/2020 fest. Das gab der Verband am Dienstag bekannt. Aber die Fans müssen ihre Tickets zurückgeben.

Von Tamo Schwarz