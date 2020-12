Köln

"Wir gehen aktuell - und auch nach der Ankündigung der deutschen Bundesregierung vom Wochenende – davon aus, dass ein Spitzensport-Event wie das Final4 Ende Dezember stattfinden kann", hieß es von der Europäischen Handball-Föderation (EHF) auf Nachfrage von KN-online am Montag. "Aber natürlich steht die Gesundheit aller an oberster Stelle und das allerletzte Wort liegt bei den verantwortlichen Behörden."

Wie auch für die derzeit laufende Handball-Europameisterschaft der Frauen in Dänemark gibt es für das Final Four ein Hygienekonzept, "das die Sicherheit der Spieler und aller Beteiligten bestmöglich garantiert", wie EHF-Sprecher Thomas Schöneich betont.

Wie sich mögliche kollektive Qurantäne-Auflagen für an der Endrunde teilnehmende Mannschaften auf die Planungen auswirken, dazu äußerte sich die EHF bislang nicht. Am 28. Dezember trifft der THW Kiel im Halbfinale auf Telekom Veszprém (20.30 Uhr), der FC Barcelona und Paris St. Germain bestreiten das erst Semifinale (18 Uhr).

Beim THW Kiel und Telekom Veszprém hatte es vergangene Woche positive Corona-Tests in den Mannschaften gegeben. Die Zebras befinden sich bis auf Weiteres in Quarantäne.

Vom Publikumsfest zur Geister-Kulisse

Selbst wenn das Nachhol-Final Four wie derzeit geplant stattfinden kann: Eines wird definitiv anders. Gilt die Veranstaltung sonst als großes internationales Fan-Fest, werden die Ränge in der Lanxess-Arena in diesem Jahr leer bleiben. Zwar hatten die Veranstalter mit der Verlegung in den Dezember versucht, eine Tür für zumindest einige Zuschauer offen zu halten. Doch das verhindert nun die Pandemie-Entwicklung.

Die Fans sollen nun auf virtuellem Weg präsent sein: Auf den LED-Flächen in der Arena sollen Videos aus der "Become a Virtual Fan"-Kampagne gezeigt werden.