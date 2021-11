Am 17. Februar empfängt der norwegische Klub Elverum Håndball in der Gruppenphase der Champions League den THW Kiel. Das Team von Ex-Zebra Børge Lund plant einen Rekordversuch, zieht extra nach Lillehammer um. 5543 Tickets gingen bereits in der ersten Stunde des Vorverkaufs über den Ladentisch.