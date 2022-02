Kiel/Montpellier

Im Winterkrimi von Lillehammer ging in der Vorwoche eine ganz besondere königliche Zuspitzung irgendwie unter. Denn zeitgleich hatte die Konkurrenz – wie es im Sportjargon so oft heißt – ausnahmslos für den THW Kiel gespielt. Zagreb schlug Szeged, Skopje düpierte Montpellier – und ganz plötzlich war in Gruppe A der Handball-Champions-League im Rennen um den direkten Einzug ins Viertelfinale wieder alles offen. Mit Platz eins oder zwei ist man direkt dabei in der Runde der letzten Acht. Und so kommt es am Mittwochabend (20.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) zum vorgezogenen Endspiel, wenn die Zebras in der Wunderino-Arena das französische Spitzenteam von der Mittelmeerküste empfangen.

Englische Wochen haben Spuren hinterlassen

Die Englischen Wochen haben beim deutschen Rekordmeister Spuren hinterlassen. Das weiß auch der gerade erst aus der Quarantäne zurückgekehrte Cheftrainer Filip Jicha. „Eigentlich bräuchten wir sechs spielfreie Tage, um einige Dinge wieder aufzutrainieren. Trotzdem ist die Vorfreude sehr groß“, sagt der Tscheche, der mit Stolz aus der unfreiwilligen Isolation auf seine Spieler geblickt hat: „Die Professionalität und die Werte, mit denen meine Mannschaft den Wahnsinn der letzten Wochen bewältigt und in Ergebnisse umgewandelt hat, sind nicht selbstverständlich. Das war keine leichte Zeit, aber das wollen wir fortsetzen. Montpellier wird uns alles abverlangen. Und wenn wir nicht die nötige Energie im Tank haben, wird es schwer.“

Die Franzosen seien „trotz aller Infos, die gerade in den Vordergrund gerückt werden, eine Spitzenmannschaft. Und wir wussten, dass es sich in der Gruppe zum Ende hin zuspitzt, darum dürfen wir jetzt nicht nachlassen.“ Mit den Infos meint Jicha nicht nur die Ergebniskrise am Mittelmeer, sondern auch das Rätselraten um zahlreiche Verletzte im Kader von Evergreen-Coach Patrice Canayer. Denn der 60-Jährige, der in Montpellier seit 28 Jahren das Ruder in der Hand hält und in der Zeit zwei Königsklassen-Triumphe (2003, 2018) und 14 Meistertitel feierte, wurde zuletzt von personellen Sorgen geplagt. Am Wochenende bei der überraschenden 27:30-Niederlage gegen US Créteil musste Canayer auf gleich sieben Stammkräfte verzichten – darunter die Rückraum-Linken Olafur Gudmundsson und Schwedens Europameister Karl Wallinius sowie der argentinische Spielmacher Diego Simonet. „Wir haben so hart gekämpft, wie wir konnten. Aber es hat nicht gereicht“, sagt Kapitän Valentin Porte, der auch Captain der französischen Nationalmannschaft ist.

MHB in der Liga nur Sechster

In der Liga steht MHB nur auf Rang sechs, im europäischen Elitewettbewerb riss zuletzt eine Serie von 15:1 Punkten durch ein 25:28 gegen Vardar Skopje. „Wir krempeln die Ärmel hoch und wollen weitermachen. Die Kritik an uns ist ja berechtigt, wenn man bei Créteil verliert. Es war in der Tat eine schwache Leistung“, sagte Canayer vor der Partie in Kiel. Punktgleich mit Aalborg (beide 16 Punkte) hat Montpellier nur noch einen Wimpernschlag Vorsprung vor den Zebras (15) und Pick Szeged (14). Valentin Porte will indes von einer Krise in Südfrankreich nicht sprechen, relativiert: „Wir haben gegen Skopje vier Verletzungen während der Partie hinnehmen müssen. Unser Ziel war das Erreichen der besten 16 – das haben wir geschafft. Jetzt wollen wir in der heimischen Liga wieder in Schwung kommen. Das Hinspiel gegen Kiel (37:30, d. Red.) war superb“, so Porte. „In Kiel müssen wir wieder auf einige Schlüsselspieler verzichten. Lasst uns einfach Freude am Spiel haben, das ist wichtig!“

Vor dem Anpfiff – Mittwoch, 20.45 Uhr THW Kiel: N. Landin, Quenstedt – Ehrig, Duvnjak, Sagosen, Reinkind, M. Landin, Weinhold, Wien­cek, Ekberg, Ciudad, Dahmke, Zarabec, Horak, Bilyk, Pekeler – Trainer: Filip Jicha (39). Montpellier HB: Sego, Bolzinger, Bonnefoi – Simonet (?), Villeminot, Gudmundsson, Descat, Bos, Bataille, Panic, A. Lenne, Moscariello (?), Dubois, Porte, Y. Lenne, Nacinovic (?) – verletzt: Wallinius (Adduktoren), Duarte (Gehirnerschütterung), Pellas (Oberschenkel) – Trainer: Patrice Canayer (60). Schiedsrichter: Bojan Lah/David Sok (Slowenien) – Bilanz: 9 Spiele, 7 Siege für den THW, 2 Niederlagen – Hinspiel: 37:30 für Montpellier – TV: Servus TV und DAZN übertragen ab 20.35 Uhr live – Anpfiff: Mittwoch, 20.45 Uhr, in der Wunderino-Arena in Kiel.

Nach den aktuellen Regeln der Corona-Landesverordnung dürfen nur 3435 Zuschauer live in der Wunderino-Arena dabei sein. Tickets aus dem Einzelverkauf mussten storniert werden, die Begegnung ist restlos ausverkauft. Nach Wochen mit zahlreichen Corona-Rückschlägen kann Filip Jicha dabei voraussichtlich wieder auf einen kompletten Kader zurückgreifen. Torwart Dario Quenstedt konnte sich am Dienstag mit einem negativen Testresultat aus der Quarantäne „freitesten“. Sein Einsatz hängt nun nur noch von den medizinischen Abschlusstests ab.