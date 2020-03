Der THW Kiel bleibt in der Handball-Bundesliga als einziger Verein in diesem Jahr weiterhin ohne Punktverlust. Am Sonntag feierten die Zebras Dank deutlicher Steigerung in der zweiten Hälfte einen 27:21 (13:15)-Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen und machte einen wichtigen Schritt im Meisterrennen.