Der THW Kiel hat den dritten Sieg in der Vorrunde der Handball-Champions-League gefeiert. Im Duell der nationalen Rekordmeister setzten sich die Zebras am Mittwoch mit 36:28 (18:15) gegen RK Zagreb aus Kroatien durch. Bester Werfer des THW war Harald Reinkind mit acht Treffern.

Von Tamo Schwarz