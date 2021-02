Kiel/Wien

Champions-League-Sieger THW Kiel muss aufgrund eines Corona-Falls im eigenen Team mit sportlichen Konsequenzen in der aktuellen Königsklassen-Saison rechnen. Aufgrund der Fülle bereits ausgefallener Partien und der daraus folgenden Terminnot wird eine Modusänderung immer wahrscheinlicher. In diesem Fall würden - so das Konzept der Europäischen Handball-Förderation (EHF) - die Punkte der nicht nachholbaren Partien am grünen Tisch verteilt werden.

Es greift das "Verursacher-Prinzip"

"Wir sollten uns darauf vorbereiten, dass nicht alle Spiele gespielt werden können", sagt Gerd Butzeck, Mitglied des EHF-Exekutivkomitees, im Gespräch mit KN-online. Für diesen Fall hat der Dachverband bereits einen Plan B erarbeitet: Kann die Gruppenphase nicht regulär beendet werden, geht der Wettbewerb mit allen 16 Mannschaften weiter. Dann würde der Erste der Gruppe A gegen den Achten der Gruppe B, der Zweite gegen den Siebten usw. in einer K.o.-Runde mit Hin- und Rückspiel antreten und so die Viertelfinalisten ermittelt.

Die dafür zugrundeliegende Abschluss-Tabelle der sportlich unvollendeten Gruppenphasen-Tabellen würden am grünen Tisch errechnet, und zwar nach dem Verursacher-Prinzip. Als Verursacher gilt die Mannschaft, die aufgrund von Infektionen nicht antreten konnte. Das ausgefallene Spiel wird dann mit 0:2 Punkten gegen sie gewertet. Ist der Verursacher unklar, weil zum Beispiel beide Teams nicht spielfähig waren, kommt es zur Punkteteilung.

EHF will Einzelfälle unter die Lupe nehmen

Demnach gilt der THW Kiel bislang als Verursacher der Spielabsage des Auswärtsspiels in Zaporozhye, das nicht am Mittwoch, 9. Februar, stattfinden konnte, weil sich die Kieler seit dem vergangenen Wochenende aufgrund eines positiv getesteten Spielers in Quarantäne befinden. In die behördlich vorgeschriebene Quarantänezeit von 14 Tagen fallen auch die Champions-League-Heimspiele der Zebras gegen Aalborg und Celje. Diese sind aber noch nicht offiziell abgesagt.

Klar ist: Sollten die Zebras alle drei Spiele am grünen Tisch verlieren, droht ihnen - je nach Corona-Lage bei den anderen Teams - ein Abrutschen in der Tabelle und ein auf dem Papier stärkerer Gegner im Achtelfinale.

Corona-Fälle auch bei anderen Teams

Doch nicht nur die Handballer des THW Kiel werden durch Corona-Fälle ausgebremst. Auch die Champions-League-Teilnehmer aus Veszprém, Skopje oder Szeged mussten bereits mehrfach in Quarantäne.

Die Infektionsschutzmaßnahmen führen immer wieder zu Spielabsagen. Hinzu kommt international die Reiseproblematik in Pandemiezeiten. Sind Einreisebeschränkungen der Grund für eine Spielabsage, soll sich im Falle der Modusänderung Chief Sports Officer Markus Glaser von der EHF mit dem Einzelfall befassen und entscheiden, welcher Mannschaft die Punkte zugesprochen werden.

Vor allem Vardar Skopje, mit bisher nur sechs ausgetragenen Königsklassen-Partien das Schlusslicht in Gruppe A, hat als Mannschaft von außerhalb der Europäischen Union mit Einreiseproblemen zu kämpfen. So fiel das für den 9. Februar geplante Spiel bei Paris St. Germain aus - in Frankreich hätten die Nordmazedonier eine Woche in Quarantäne gemusst.

Insgesamt müssen in der Gruppenphase nach aktuellem Stand noch sechs nachzuholende Partien terminiert werden, darunter auch die des THW Kiel gegen Motor Zaporozhye in Gruppe B. Durch weitere Corona-Fälle oder behördliche Auflagen könnten jederzeit weitere hinzukommen. Bis zum 4. März, diese Deadline hat sich die Europäische Handballföderation (EHF) selbst gesetzt, muss die Gruppenphase abgeschlossen sein.

Die EHF betonte auf Anfrage von KN-online, es sei immer die Maßgabe, "möglichst viele Entscheidungen auf der Platte – und nicht an einem ,Grünen Tisch' – fallen zu lassen".

Die weiteren Champions-League-Termine im Überblick:

Play-Offs: 31. März - 8. April

Viertelfinale: 12. - 20. Mai

Final Four: 12./13. Juni