Genau 201 Tage lang gab es kein Spiel des THW Kiel im Kieler Handball-Tempel zu sehen. Am Donnerstag war es so weit: 1900 Zuschauer waren für die Partie gegen Nantes zugelassen, 1523 Fans kamen. Am Ende gab es eine Kieler Pleite, dafür aber ein Lob vom Sportamts-Leiter für Hygienekonzept und Fans.