Paris

Frühlingserwachen in Paris an diesem 19. Mai. Das Datum, an dem Lockerungsphase zwei nach dem seit März andauern Corona-Lockdowns inkrafttritt. Zwischen sich stetig abwechselnden Sonnenstrahlen und Regenwolken öffnet die Außengastronomie wieder, das Savoir-vivre blüht wieder auf.

Und das Stade Pierre de Coubertin öffnet erstmals seit Oktober wieder seine Türen für 800 Zuschauer. Und für den THW Kiel. In ihrer Corona-Blase legen die Zebras vor allem Wert auf das Savoir-gagner, die Siegermentalität des Titelverteidigers.

Doch das sollte sich schwierig gestalten. Anders als noch im zuweilen zähen Hinspiel vor einer Woche sprühte die Partie von Beginn an Funken. Die euphorischen 800 feierten jede Aktion der Pariser - eine Energie, die sich sofort aufs Spielfeld übertrug.

Paris gelang schnell die Führung

Und das bekamen die Zebras, die auf den im Hinspiel mit einem Wadenbeinbruch ausgeschiedenen Patrick Wiencek verzichten mussten, vor allem im Angriff zu spüren. Gegen die flinke 5+1-Abwehr um Luka Karabatic mussten sie sich ihre Wurfchancen hart erarbeiten, wurden zu Fehlern oder gewagten Abschlüssen gezwungen.

Als PSG-Keeper Vincent Gerard gegen Steffen Weinhold seine zweite Parade verzeichnete, nutzte der pfeilschnelle Linksaußen Dylan Nahi die Gelegenheit zur 6:3-Führung (9.) - ein Vorsprung, mit dem Paris den Halbfinal-Einzug sicher gehabt hätte.

Sander Sagosen dominierte das Spiel der Zebras

Doch die Kieler kämpften sich ins Spiel, einer blutigen Nase bei Torwart Niklas Landin (Gesichtstreffer durch Elohim Prandi), dreier verstolperter Bälle durch Regisseur Miha Zarabec und einem vergebenen Ekberg-Siebenmeter zum Trotz. Nach dem 11:9 für Paris (23.) setzte THW-Trainer Filip Jicha auf sieben Feldspieler und die 3:2:1-Abwehr mit Domagoj Duvjak an der Spitze, der die Kreise von PSG-Spielmacher Luc Steins einengen sollte.

Nun riss Sander Sagosen das Spiel an sich. Der Norweger hatte das Hinspiel noch mit einem fiebrigen Infekt verpasst, lief nun erstmals gegen seinen Ex-Klub von der Seine auf. Hatten die Fans ihn beim Einlaufen noch lautstark bejubelt und mit „Du wirst und fehlen“-Plakaten begrüßt, sahen sie nun, wie der Norweger zum 11:12-Anschluss (24.) traf, den Weg für Pekelers 13:14 freisperrte und Rune Dahmke bediente, der aus spitzem Winkel zum 15:16-Halbzeitstand eindrehte.

Nur den letzten direkten Freiwurf vor der Pause konnte der 25-Jährige nicht im Tor unterbringen. Mit der Gewissheit, sich noch steigern zu müssen, um im Hexenkessel mit bei jeder Aktion aufspringenden Fans zu bestehen, gingen die Kieler in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit kämpfte Kiel hinterher

Nach Wiederanpfiff konnte Reinkind zunächst zum 16:16 ausgleichen, dann aber zeigten sich wieer die Franzosen ein Stück konsequenter im Abschluss, lagen beim 20:18 durch Nedim Remili wieder mit zwei Toren in Front. Es blieb dabei: Paris legte vor, Kiel kämpfte sich hinterher. In der 40. Minute kam Dario Quenstedt für Landin (vier Paraden) ins Tor. Doch auch er konnte seinen Vorderleuten keine entscheidenden Impulse geben. Das Torhüter-Duell ging zu diesem Zeitpunkt mit insgesamt acht Paraden an das PSG Gespann Gerard/Genty.

Die Kieler versuchten es nun mit der Brechstange - doch die kam wie ein Bumerang zurück. Sagosen in den Block, drüber, Duvnjak scheiterte an Genty - und PSG spielte sich in einen Rausch. Als Steins zum 29:24 traf, trat Jicha mit einer Auszeit auf die Bremse. Plötzlich war der Weg nach Köln ins Halbfinale sehr weit.

Zehn Minuten blieben den Kielern, um sich zu fangen. Doch die Würfe von Elohim Prandi und Co. schossen mit unveränderter Präzision durch die THW-Deckung hindurch.

800 Fans sorgten für Stimmung

Kurz flammte Kieler Hoffnung auf, als Sander Sagosen beim Stand von 31:26 zum Gegenstoß durchstartete. Doch die spanischen Schiedsrichter Milosevic/Gubica pfiffen ihm für einen Überzieher ein Stürmerfoul ab. Nun kochten die Emotionen hoch, wegen Meckerns nach Nedim Remilis 32:26 verdonnerten die Referees den Norweger zu zweimal zwei Minuten auf der Bank.

Ein Ekberg-Siebenmeter, zwei Paraden des zurückgekehrten Landins und Weinholds 32:28 hielten den THW Kiel im Spiel - und das wurde für die Zebras nun zum Wettlauf gegen die Uhr. Längst nutzte keiner der in der Arena Anwesenden mehr den ihm zugewiesenen Sitzplatz, die 800 klangen, als wäre sie mit 4000 Fans ausverkauft.

Nächster THW-Gegner: MT Melsungen

Der THW Kiel warf alles in die Waagschale, versuchte es mit Steffen Weinhold auf der Mittelposition. Doch einmal mehr parierte Genty gegen Duvnjak, im Gegenzug traf Remili zum 33:28 - zwei Minuten vor Schluss fehlten den Zebras drei Tore zum Halbfinale.

Letzte Auszeit von Jicha, Duvnjak suchte den Abschluss, der hastig genommene Wurf fand seinen Weg ins Tor nicht. Mit Nahis Treffer zum 34:28 war der THW-Traum von der Titelverteidigung endgültig geplatzt.

Mit hängenden Köpfen trotteten die Kieler vom Feld. Direkt nach dem Spiel ging es für die sie per Charterflug von Charles de Gaulle zurück nach Kiel-Holtenau. Am Sonnabend (20.30 Uhr) wartet dort die nächste Hürde in der Bundesliga: Die MT Melsungen gastiert an der Förde.