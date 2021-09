Kiel/Brest

12.30 Uhr, Flughafen Kiel-Holtenau, der Charter-Flieger, der den THW Kiel am Mittwoch Richtung Belarus brachte, ist den Zebras mittlerweile gut vertraut. Doch der Rest der Reise zum Champions-League-Auftakt beim HC Meshkov Brest wird begleitet von großen Fragezeichen.

„Das ist mit Abstand die komplizierteste Reise der vergangenen Jahre“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi vor dem Abflug. Denn die politischen Spannungen zwischen EU-Staaten und dem von Alexander Lukaschenko autoritär regierten Land machen einen direkten Anflug auf den Spielort unmöglich, den Grenzübertritt zu einem schwer einschätzbaren Unterfangen.

Die europäischen Fluggesellschaften meiden den belarussischen Luftraum seit der dort im Mai erzwungenen Landung einer Ryanair-Maschine auf dem Weg von Athen nach Vilnius mit dem Oppositionellen Raman Pratassewitsch an Bord, der von den Behörden verhaftet wurde.

Flug-Boykott sorgt für Zwischenstopp in Warschau

So brachte der Flieger den THW-Tross bis ins polnische Warschau, die letzten rund 200 Kilometer und die EU-Ausreise absolvierte er dann auf dem Landweg. „Es ist unübersichtlich, wie der Grenzübertritt verlaufen wird“, sagte Szilagyi im Vorwege. Die Kieler haben deshalb vorsichtshalber drei Tage für die Reise eingeplant, fliegen auch erst am Donnerstag aus Warschau zurück in die Heimat. „Unser Plan ist flexibel gestaltet“, so Szilagyi. „Wir haben alles versucht, was im Vorfeld möglich war, Kontakt mit dem Verein und zu den Grenzbehörden aufgenommen.“

Auch was die Kieler Sportlich in Brest erwartet, ist zu diesem Zeitpunkt der Saison schwer einzuschätzen. Die ersten drei Partien der heimischen Liga gewann der Serienmeister (13 Titel, davon zuletzt acht in Serie) souverän. Im Nachhol-Final-Four der supranationalen Seha-Liga unterlag die Mannschaft im Halbfinale RK Zagreb vor gut einer Woche im Siebenmeterwerfen, landete letztlich auf dem vierten Platz.

Brest mauserte sich unter Alonso zur Heim-Macht

In heimischer Halle verlor Brest in der gesamten letzten Spielzeit keine der 50 Liga-Partien, erreichte in der Champions League erstmals in der Vereinsgeschichte das Viertelfinale. Dort schied die damals noch vom ehemaligen Jugendkoordinator des THW Kiel, Raul Alonso, trainierte Mannschaft gegen den späteren Sieger FC Barcelona aus.

Alonso verließ den Verein, ist inzwischen Sportdirektor beim HC Erlangen. Doch das von ihm in Brest geformte Team um den flinken slowenischen Spielmacher Stas Skube blieb im Kern zusammen, bekam mit Daniel Gordo wieder einen spanischen Trainer und mit Baptiste Bonefond (Pays d’Aix UC) und Stanislav Kasparek (HBC Nantes) zwei international erfahrene Akteure dazu.

Einer der besten Torjäger spielt in Brest

Mit Mikita Vailupau hat der Klub zudem einen der besten Königsklassen-Torschützen der vergangenen Saison in seinen Reihen. Der Rechtsaußen teilte sich mit Dika Mem Platz zwei der Torjägerliste (93 Treffer), wurde jüngst ins Allstar-Team der Seha-Liga gewählt.

Vor dem Anpfiff heute 18.45 Uhr Matskevich, Usik - Santalov, Datchuk, Bonnefond, Yurynok (2), Rubiankou, Skube, Shumak (2), Baranau (2), Viarheichyk (2), Kasparek, Vailupau, Tamashuk, Vranjes, Silko – Trainer: Daniel Gordo (40). : N. Landin, Quenstedt – Ehrig, Duvnjak, Sagosen, Reinkind, M. Landin, Weinhold, Wiencek, Ekberg, Dahmke, Zarabec, Horak, Bilyk, Pekeler – Trainer: Filip Jicha (39). : Kursad Erdogan / Ibrahim Özdeniz (Türkei) – Bilanz: 8 Spiele, 7 Siege für den THW, eine Niederlage – Letzte Saison: 31:23 für den THW (in Kiel) und 33:30 für Brest – Servus TV und DAZN übertragen ab 18.30 Uhr live – heute, 18.45 Uhr in der Victoria Sportshall in Brest.

Wie sich ein Torwirbel á la Vailupau anfühlt, weiß der THW Kiel aus eigener Erfahrung: Vergangene Saison verloren die Zebras beim 30:33 in Belarus zum ersten Mal überhaupt gegen Brest. Auch wegen elf Vailupau-Toren. Das wollen sie zum Start dieser Königsklassen-Saison tunlichst vermeiden.

Szilagyi: „Gerade Spiele wie Brest auswärts sind genau wie unsere Heimspiele solche, in denen wir keinen Punkt abgeben sollten. Das würde uns unglaublich unter Druck setzen, wenn es nicht erfolgreich läuft. Das ist direkt am Anfang ein Schlüsselspiel. Letztes Jahr haben wir direkt zum Start Punkte abgegeben und sind denen die ganze Zeit nachgelaufen.“