"Das war die längste Vorbereitung in meinem Leben", stöhnt Domagoj Duvnjak. Hinter dem THW-Kiel-Kapitän und seinen Teamkollegen liegen acht Wochen, in denen sie sich Stück für Stück wieder an ihre Wettkampfform herangetastet haben. Seit über sechs Monaten ruht der Spielbetrieb, am Donnerstag hat das Warten für die Zebras ein Ende. "Die Vorfreude ist schon groß", sagt Patrick Wiencek. "Bis vor zwei Wochen war alles noch irgendwie offen, aber jetzt fangen wir endlich an."

Das ist jedenfalls die große Hoffnung. Allerdings eine, die in einer Saison unter Corona-Bedingungen schnell platzen kann. Das zeigte sich zuletzt bei Pick Szeged. Beim ungarischen Königsklassen-Vertreter, der am Donnerstag im ersten Gruppenphasen-Spiel Paris St. Germain empfangen sollte, gab es Anfang der Woche einen positiven Corona-Test. Gemäß den Bestimmungen in Ungarn ist die gesamte Mannschaft seither in Quarantäne. Am Dienstag teilte die Europäische Handball-Föderation mit, dass die Partie auf unbestimmte Zeit verschoben ist.

Szilagyi : "Kein Spiel wie jedes andere"

Ein mahnender Fingerzeig inmitten der Re-Start-Euphorie. Der THW durchlief am Dienstag ebenfalls die letzte Test-Runde vor dem Spiel in Zagreb, wie vorgeschrieben im Zeitfenster von 72 Stunden vor Anpfiff. Testen, so gut wie möglich abschotten und darauf vertrauen, dass auch die Gastgeber alles tun, um das Infektionsrisiko zu minimieren – etwas anderes bleibt den Kielern in dieser Spielzeit nicht übrig.

"Das ist kein Champions-League-Spiel wie jedes andere", sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. "Wir werden pausenlos mit Sicherheitsmaßnahmen konfrontiert. Es gilt, auch damit besser umzugehen als die Konkurrenz." Dazu gehört auch ein neuer Reise-Rhythmus bei den Zebras:

Zwölf Stunden Zwischenstopp für zwei Punkte

Um so wenig Zeit wie möglich außerhalb der heimischen Gefilde zu verbringen, wird der THW Kiel, der sonst meist einen Tag vor dem Spiel anreist, erst am Donnerstag in die kroatische Hauptstadt fliegen. Um 9 Uhr hebt die Chartermaschine in Lübeck ab, gegen 11.20 Uhr soll der Tross in Zagreb landen. Um 18.45 Uhr wird die Partie angepfiffen, um 22.30 Uhr, knapp zwölf Stunden nach ihrer Ankunft, sollen die Zebras schon wieder im Flugzeug Richtung Kiel sitzen. Möglich macht es ein Charter-Programm in Kooperation mit dem EHF-Reisebüro, das zunächst für jede der Partien in den ersten zehn Runden eine Direktverbindung anbietet und zu 25 Prozent bezahlt.

"Wir haben bei der Planung alles getan, um so wenig Zeit wie möglich dort zu verbringen", sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Die Kieler hatten in den vergangenen Wochen keinen Hehl daraus gemacht, dass sie dem frühen Champions-League-Start kritisch gegenüberstehen. "Aber es ist ein angesetztes Pflichtspiel, also müssen wir es auch bestreiten."

Was, wenn ... ... Akteure der Champions-League-Klubs während der Saison positiv auf das Coronavirus getestet werden? Eine klare Antwort dafür gibt es nicht. Vielmehr hängt sie von den örtlichen Regelungen ab. So musste im ungarischen Szeged nach einem positiven Fall die ganze Mannschaft in Quarantäne. Als es im Umfeld der MT Melsungen vor der EHF-Cup-Partie im dänischen Silkeborg einen positiven Test gab, schickten die örtlichen Gesundheitsbehörden mit Silvio Heinevetter und Finn Lemke nur die direkten Kontaktpersonen in Quarantäne, so dass die Partie ohne die beiden Ex-Nationalspieler stattfinden konnte. Während das Szeged-Spiel gegen Paris verschoben wird, weil ein positiver Corona-Test bei den Ungarn zur automatischen Quarantäne der ganzen Mannschaft führte, musste in der Champions League der Frauen Titelanwärter Podgorica Buducnost am Wochenende bei Podravka Vegeta in Kroatien antreten, obwohl die Rumäninnen zehn positiv getestete Spielerinnen zu Hause lassen mussten. Um den Kader aufzufüllen und die Punkte nicht am grünen Tisch zu verlieren, sprangen Nachwuchsspielerinnen ein. Sogar Klubpräsidentin Radmila Petrović, die eigentlich 2016 ihre aktive Karriere beendet hatte, ließ sich noch einmal auf den Spielberichtsbogen schreiben. Dennoch kassierten die Favoritinnen eine 26:29-Niederlage. Wann ein Spiel also stattfinden muss oder aufgrund von Corona-Beeinträchtigungen verschoben wird, soll von Fall zu Fall entschieden werden. "Wir stehen in ständigem Austausch mit den Klubs und suchen – im Fall der Fälle, also einer Situation, die die Austragung eines Spiels zur angesetzten Spielzeit unmöglich macht – nach der bestmöglichen Alternative für alle Beteiligten", teilte ein EHF-Sprecher auf Anfrage von KN-online mit.

Im Schutz der Blase

Mit einer klassischen touristischen Reise, betont Szilagyi, habe der THW-Trip kaum etwas gemein. "Wir sind ab dem Flughafen sozusagen in einer Art Blase, in der wir nur unter uns sind." Das gibt das offizielle Hygienekonzept der Europäischen Handballföderation (EHF) vor.

Darin ist auch festgeschrieben, dass die Kieler vor Ort ihren eigenen Bus bekommen, der von niemandem außerhalb ihrer Reisegruppe betreten werden darf. Die Spieler sind zudem gehalten, ihr Gepäck selbst ein- und auszuladen, um unnötig engen Kontakt zum Busfahrer zu vermeiden. Im Hotel isolieren die Zebras sich in einem eigenen Bereich und die Arena ist gemäß den EHF-Regularien in verschiedene Farb-Zonen aufgeteilt. Nur 20 Spieler und Offizielle pro Verein sind in der innersten, der roten, Zone zugelassen, die Spielfeld, Umkleidekabinen und Behandlungsräume umfasst.

Der Teambetreuer muss draußen bleiben

Für die Kieler heißt das unter anderem, dass Teambetreuer Michael Menzel die Kabine nicht gemeinsam mit den Spielern betreten darf. "Damit müssen wir klarkommen. Für uns geht es darum, uns nicht von anderen, von außen betrachtet manchmal absurd wirkenden, Sachen beeinflussen zu lassen", sagt Trainer Filip Jicha, der von einem "Saisonstart in seltsamer Form", spricht. "Aber an unserem Willen und unseren Zielen ändert das nichts", sagt der Tscheche. "Ich bin bereit, mit den Jungs diese Abenteuer-Saison 20/21 mit allen Kuriositäten zu bestreiten."

Und so kommt abseits der Corona-Dynamik allmählich auch das bekannte Saisonstart-Kribbeln auf. "Die Vorfreude ist da", sagt Szilagyi. "Sportlich wäre es auch schwer zu verkraften, wenn es jetzt nicht losgehen würde. Dieses Datum ist ein Ziel, auf das wir wochenlang hingearbeitet haben."

