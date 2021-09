Mit einem bis zuletzt umkämpften Sieg ist der THW Kiel in die neue Champions-League-Saison gestartet. Beim belarussischen Meister Meshkov Brest gewannen die Zebras am Mittwoch mit 33:30 (18:15) und haben damit ihre komplizierteste Auswärtsreise erfolgreich gestaltet. Treffsicherster Torschütze war Niclas Ekberg mit elf Toren.

THW Kiel besteht in Brest mit 33:30

Von Merle Schaack