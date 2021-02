Nantes

Im dritten Spiel innerhalb von fünf Tagen setzte THW-Trainer Filip Jicha gezwungenermaßen aufs Rotationsprinzip, ließ zunächst Kapitän Domagoj Duvnjak auf der Bank.

In Abwesenheit des am Fuß verletzten Stars Sander Sagosen und des noch nicht wieder von seiner Corona-Erkrankung genesenen Miha Zarabec, kam im Rückraum erneut die Linkshänder-Achse aus Harald Reinkind und Steffen Weinhold zum Einsatz, begleitet von Youngster Oskar Sunnefeldt.

Der war sichtlich bemüht, allerdings vom Pech verfolgt. Die Bilanz des 22-Jährigen nach 18 Minuten: Zwei Tore, aber auch zwei Fehlwürfe und drei Stürmerfouls. Eine Lehrstunde für den Schweden.

Aber nicht nur für ihn, den beim Stand von 8:7 (18.) für Nantes dann doch Duvnjak ersetzte. Zwar gelang es den Kielern immer wieder, Nantes gefürchtete aggressive Abwehr zu zerpflücken. Doch selbst wenn Duvnjak, Weinhold und Co. völlig frei vorm Tor auftauchten - stand dort noch Emil Nielsen. Wie schon bei der 35:27-Niederlage im Hinspiel in Kiel hatte der 23-jährige Däne, der 2022 nach Barcelona wechseln wird, einen Sahnetag erwischt, hielt jeden zweiten Kieler Wurfversuch.

Dass sie trotzdem lange in Schlagdistanz blieben, verdanken die Zebras ihrem Glück nach Abprallern. Kurz vor der Pause versuchten sie, den Zwei-Tore-Rückstand im Sieben-gegen-sechs auszugleichen. Doch der glücklose Wiencek scheiterte einmal mehr an Nielsen - dessen zehnte Parade. Im Gegenzug erhöhte Baptiste Damatrin-Bertrand auf 12:9 - die erste Drei-Tore-Führung für die Franzosen und gleichzeitig der Pausenstand. So wenige Tore wie in Nantes hatten die Kieler in der laufenden Spielzeit noch nie in den ersten 30 Minuten erzielt.

Ein Impuls musste her. Ein Fall für Niklas Landin, der auch direkt gegen Cavalcanti und Altstar Kiril Lazarov (40) parierte. Spätestens seine Siebenmeter-Parade gegen Valero Rivera war ein Fanal zum Aufbruch. Reinkind und Sven Ehrig mit einem artistischen Dreher aus kürzester Torentfernung erhörten es und glichen beim 14:14 (40.) aus.

Allerdings: Nantes gab nach wie vor den Takt vor - nicht nur durch die südamerikanische Karnevalsmusik, die der Partie über ihre komplette Dauer den akustischen Rahmen verlieh. Damatrin-Bertrand zog aus einer Kreuzbewegung ebenso frech wie ansatzlos ab und brachte seine Farben wieder in Front.

Auch wenn Keeper Nielsen nicht an seine Leistung aus der ersten Hälfte anknüpfen konnte und eine Viertelstunde vor Schluss Platz für Cyril Dumoulin machen musste - die Franzosen hatten in der Abwehr nun immer öfter eine Hand am Gegenspieler oder Ball, machten es den Kielern schwer.

Der Landin-Effekt war verpufft, als der Keeper sich in der 47. Minute über eine Zeitstrafe gegen Steffen Weinhold so sehr echauffierte, dass er seinem Teamkollegen wegen Meckerns direkt auf die Bank folgen musste. Die Kieler Unterzahl nutzte Kiril Lazarov, um beim 20:17 (49.) wieder auf drei Tore zu erhöhen.

Der THW Kiel schöpfte sein ganzes verbliebenes Repertoire aus, versuchte es mit Linksaußen Rune Dahmke als Rückraum-Aushilfe, mit der 3:2:1-Abwehr mit Duvnjak an der Spitze.

Und genau wie schon in den Partien gegen Magdeburg und Aalborg, in denen die Kieler in den Schlussminuten eine drohende Niederlage noch abwenden konnten, schlug auch nun wieder spät die Stunde der Zebras: Ein Zauber-Kempa zwischen Ekberg und Magnus Landin machte den Auftakt, es folgte ein sicherer Ekberg-Siebenmeter, der nach einer Zeitstrafe gegen Briet fällig geworden war. Ballgewinn, ein gedankenschneller Wiencek wuchtete das Spielgerät ins leere Tor der Gastgeber: 24:24, zwei Minuten vor Schluss.

Hätte Steffen Weinhold es nicht überhastet mit einem weiteren Wurf aufs leere Tor versucht und anschließend eine Zeitstrafe kassiert, es hätte noch besser ausgehen können für die Zebras. Doch so blieben ihnen nach einem weiteren Ballgewinn in der Abwehr und einer Auszeit nur noch fünf Sekunden für den Siegtreffer - den Nantes routiniert verhinderte.

Dennoch verließen die Kieler die H-Arena mit durchaus zufriedenen Gesichtern. In ihrem Marathon nach der Quarantäne mit sieben Partien in 14 Tagen bleiben sie weiterhin ungeschlagen und haben nach wie vor Chancen auf Platz drei in der Gruppe.

Noch in der Nacht ging es für den THW-Tross via Charterflug nach Kiel-Holtenau zurück. In der Heimat haben die Zebras nun zwei Tage Zeit, um sich auf das Bundesliga-Top-Spiel am Sonntag vorzubereiten. Um 13.30 Uhr empfangen sie die Füchse Berlin.