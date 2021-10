Kiel/Zagreb

Domagoj Duvnjaks Herz schlägt, wen wundert’s, für den kroatischen Handball. Von 2006 bis 2009 spielte der Superstar seines Landes für den kroatischen Abonnement-Meister RK Zagreb. Als Kapitän des THW Kiel empfängt Duvnjak seinen Ex-Klub am Mittwoch (18.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) in der Gruppenphase der Champions League. „Handball hat in meiner Heimat einen hohen Stellenwert. Da ist nicht nur Zagreb, Nexe Nasice hat die Gruppenphase der European League erreicht. Das ist ein großer Erfolg“, sagt der 33-jährige Kieler Spielmacher, der in seinem Heimatland als Handball-Superstar verehrt wird.

Zagreb ist Rekord-Teilnehmer der Königsklasse

Zagreb reist runderneuert nach Kiel, kann so manchen Rekord vorweisen. Nicht alle sorgen dabei in der kroatischen Hauptstadt für Jubelsprünge. Klar, das Prädikat des Rekord-Teilnehmers der Königsklasse kann sich sehen lassen. RK Zagreb spielt seine 28. Saison in der Champions League, liegt damit noch vor Veszprém (26), Barcelona (25) und den Zebras (24). Und sicher, von einer ununterbrochen fortwährenden nationalen Meisterschaft seit 1992 können die Klubs hierzulande nur träumen. Aber die Kroaten brachten auch das Kunststück fertig, in der vergangenen Saison als erster Verein in der Geschichte der Champions League ohne einen einzigen Punkt in der Gruppenphase zu bleiben. Eine Serie, die seit Februar 2020 Bestand hatte und erst jetzt mit dem 27:27 gegen Elverum endete.

„Heute hat Zagreb ein ganz anderes Gesicht. Ich habe großen Respekt vor dieser Mischung aus jung und erfahren“, sagt Duvnjak und verweist auf die multinationale Seha-League, in der Zagreb erst nach Siebenmeterwerfen im Finale von Telekom Veszprém gestoppt wurde (29:31). Der neue Trainer Ivica Obrvan, der auf Igor Vori folgte, hat die Mannschaft umgekrempelt. Alte Bundesliga-Haudegen wie Rückraumspieler Jakov Gojun (35/Füchse Berlin), Kreisläufer Zeljko Musa (35/SC Magdeburg), der Ex-Rhein-Neckar-Löwe und dreimalige Champions-League-Sieger Ivan Cupic (35/Vardar Skopje) oder der ehemalige Gummersbacher Keeper Filip Ivic (29/RK Celje) prägen das neue Gesicht des Klubs in der Millionen-Metropole. An ihnen sollen sich die jungen Talente aufrichten. Duvnjak warnt: „Zagreb war in der Krise, spielt jetzt viel besser. Ihre große Stärke ist die 6:0-Abwehr mit Gojun und Musa im Innenblock.“ Dennoch sei ein "Sieg Pflicht, denn wir wollen Gruppensieger werden, müssen unseren Kurs finden“.

THW-Cheftrainer Filip Jicha erwartet „eine ähnliche Intensität wie gegen Berlin“ und hofft darauf, „dass wir von der Heimatmosphäre profitieren. Auch der Tscheche hat das Defensiv-Duo Gojun/Musa als Schlüssel ausgemacht: „Sie haben unfassbare Qualität und werden böse, wenn man sie zu leicht ausspielt. Wir müssen für die zwei Punkte alles investieren.“

Der bereits in Berlin ausgefallene Linksaußen Rune Dahmke (Muskelfaserriss Oberschenkel) muss weiterhin passen. Hinter dem am Fuß lädierten Spielmacher Miha Zarabec, der am Dienstag seinen 30. Geburtstag feierte, steht ein Fragezeichen. Dafür rücken die Youngsters Leon Ciudad und Philipp Wäger in den Kader.