Kiel

Damit stehen die Kieler Handballer zum 21. Mal in den Top-Acht der Königsklasse.

"Die Spannung steigt", hatte THW-Kiel-Trainer Filip Jicha vor der K.o-Partie angekündigt. Doch neben dem Fünf-Tore-Polster aus dem 33:28-Hinspiel-Sieg vor einer Woche hatten die Zebras einen weiteren Vorteil: Kreisläufer und Abwehrchef Hendrik Pekeler sowie Torwart Dario Quenstedt kehrten nach überstandenen Verletzungen in den Kader zurück.

Pekeler rückte auch sogleich wieder in die Startformation und neben Patrick Wiencek in den Mittelblock.

Sander Sagosen war in Topform

Allerdings war es ein anderer Kieler, der in der Anfangsphase allen die Show stahl: Sander Sagosen. Wie schon im Hinspiel (acht Tore beim 33:28-Sieg der Kieler) glänzend aufgelegt, traf der Norweger wie er wollte, zeichnete für die vier ersten Kieler Treffer verantwortlich (4:5/9.).

Szeged aber ließ sich nicht noch einmal so überrennen, wie die Kieler es vor einer Woche in Ungarn getan hatten. Das verdankte die Mannschaft um den Ex-Kieler Joan Canellas auch Torwart Miko Alilovic, der im ersten Durchgang nicht nur Harald Reinkind und Miha Zarabec Wurfversuche abkaufte, sondern auch gleich zweimal gegen Linksaußen Magnus Landin parierte.

Im Angriff leisteten sich die Ungarn einige Fehler gegen eine sichere Kieler Abwehr, in der Patrick Wiencek Block um Block stellte und Pavel Horak nach zehn Minuten für Pekeler an seine Seite rückte. Und wo sie in der Defensive nicht schnell genug für die genialen Sagosen-Aktionen waren, versuchten sie die entstehenden Löcher mit Aggressivität zu stopfen.

So spielten die Kieler zwischen der zehnten und 14. Minute in Überzahl und nutzten diese, um sich auf 8:5 abzusetzen.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Szeged bestrafte jede Unachtsamkeit

Anschließend entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der Mittelmann Dean Bombac und Bogdan Radivojevic den Großteil der Szeged-Treffer erzielten. Beim 13:13 glich Bombac erstmals wieder aus. Kurz vor der Pause legten die Zebras aber noch mal einen Zwischenspurt ein: Landin parierte gegen den slowenischen Spielmacher und Radivojevic, Steffen Weinhold und vier Sekunden vor der Pause Sander Sagosen schraubten die Halbzeitführung auf 18:15. In Summe mit dem Hinspiel wuchs das THW-Tore-Polster also auf acht.

Und es wuchs nach Wiederanpfiff weiter. Die Kieler versuchten es nun mit sieben Feldspielern - zunächst mit Erfolg. In Überzahl erhöhten Wiencek und Magnus Landin auf 21:15 (32.). Dann aber bestrafte Szeged jede kleine Unaufmerksamkeit im THW-Angriff, dessen Schützen nun mehrfach am eingewechselten Keeper Roland Mikler scheiterten. Leichtes Spiel für die Ungarn, mit Treffern ins leere Kieler Tor wieder auf 18:22 (37.) zu verkürzen.

Auch wenn die Kieler Führung nie ernsthaft in Gefahr geriet, zerfaserte die Partie nun zusehends. Der THW Kiel tat sich schwer, in einen Fluss zu finden. Schöne spielerische Lösung wie Duvnjaks Zauber-Anspiel auf Wiencek, der zum 25:21 (42.) vollendete, waren rar. "Hey Mann!", stauchte Niklas Landin seine Vorderleute Patrick Wiencek und Harald Reinkind zusammen, als sie Bombac zu leicht passieren ließen und dem Kieler Keeper der Ball um die Ohren flog.

Die Statistik THW Kiel: N. Landin (1.-60. Minute/ 10/1 Paraden), Quenstedt (n.e.) – Ehrig, Duvnjak 1, Sagosen 9, Reinkind 2, M. Landin 2, Sunnefeldt 2, Weinhold 2, Wiencek 7, Ekberg 7/3, Dahmke n.e., Zarabec, Voigt, Horak, Pekeler 1. Pick Szeged: Alilovic (1.-30. Minute/7 Paraden), Mikler (bei zwei 7m und ab 31./4) – Källman 1, Bodo 1, Cañellas 2, Radivojevic 7/2, Gaber 1, Sostaric 1/1, Banhidi 3, Kaspárek 2, Vujin 2, Stranovsky 1, Bombac 5, Rosta, Mackovsek 2, Zhitnikov n.e. Schiedsrichter: Madsen/Mortensen (Dänemark). Strafminuten: THW 8 (Weinhold, 2x Wiencek, Sunnefeldt), Szeged 8 (Gaber, Sostaric, Källman, Banhidi). Siebenmeter: THW 4/3 (Ekberg über das Tor), Szeged 5/3 (Radivojevic vorbei, N. Landin pariert Cañellas).

Gibt es ein Viertelfinale gegen Paris St. Germain?

Filip Jicha versuchte seiner Mannschaft mit einer Auszeit in der 43. Minute noch einmal mehr Elan einzuhauchen. Gegen Szeged, das das Viertelfinale inzwischen offenbar schon abgeschrieben hatte, reichte aber nun ein Schongang mit einigen Turbo-Episoden. Letzte Zweifel am Kieler Weiterkommen waren beseitigt, als Bogdan Radivojevic erst der Ball versprang und der Ex-Flensburger anschließend einen Siebenmeter weit neben das Tor setzte (26:22/48.).

So übten die Zebras weiterhin das Überzahlspiel im Angriff und die Abstimmung mit den Youngsters Oskar Sunnefeldt, Malte Voigt und Sven Ehrig, ohne Gefahr zu laufen, den Sieg noch aus der Hand zu geben. Und Sagosen? Konnte seine Statistik aus dem Hinspiel sogar noch toppen. Neun Treffer erzielte der Rückraumspieler am Mittwoch.

Ob ihn die Aussicht auf ein Viertelfinal-Duell mit seinem Ex-Klub Paris St. Germain beflügelte? Die Franzosen gewannen ihr Hinspiel bei RK Celje aus Slowenien mit 37:24. Der Gesamtsieger dieses Duells wird der THW-Gegner im Viertelfinale. Das Rückspiel in Paris steigt am Donnerstag (20.45 Uhr).