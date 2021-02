Kiel

Noch am Abend des 28:26 (15:15)-Sieges über Aalborg Handbold traf Filip Jicha, Trainer des THW Kiel, die Entscheidung, die Reise nach Nantes am Mittwoch ohne Sander Sagosen anzutreten.

Der Rückraum-Star hatte sich beim Kaltstart aus der Quarantäne am Sonntag gegen Magdeburg eine Fußblessur zugezogen, soll seinen Körper nun bestmöglich schonen. "Es ist nicht schlimm, aber ich habe mich entschieden, ihn hierzulassen. Wenn man angeschlagen in diesen Wahnsinn geht, ist das gefährlich", sagte Jicha.

Nantes ist Etappe Nummer drei auf dem Kieler Weg durch zwei Wochen, in denen sie im Schnitt alle 1,8 Tage ein Spiel absolvieren müssen.

Sagosen gegen Aalborg nur auf der Bank

Sagosen hatte schon das Spiel gegen Aalborg nur als Zuschauer von der Bank erlebt, nachdem die Beschwerden beim Aufwärmen zu stark waren. Stattdessen musste der 22-jährige Oskar Sunnefeldt über weite Strecken im linken Rückraum ran - mit durchwachsenem Erfolg. Der Schwede erzielte drei Tore, leistete sich aber auch vier Fehlwürfe. Die gedankenschnelle Genialität eines Sagosen ist ohnehin kaum zu erreichen.

"Sander ist enorm wichtig für uns im Angriff, aber das müssen wir in Kauf nehmen. Da müssen andere Verantwortung übernehmen, wie sie es gegen Aalborg teilweise gemacht haben", sagt Jicha. "Schönen Handball darf man von uns momentan nicht erwarten. Nur Willen."

Aber auch wenn den Zebras im zweiten Durchgang, in dem sie zwischenzeitlich mit 20:23 (58.) ins Hintertreffen gerieten, der Rhythmus fehlte, zeigten sich auch Fortschritte im Vergleich zum Auftritt gegen Magdeburg. "In den entscheidenden Phasen waren das gute handballerische Entscheidungen", sagte Jicha und spielte vor allem auf die letzten vier Minuten an, in denen sich die Zebras dreimal den Ball in der Abwehr klauten und, allen voran Niclas Ekberg mit einem Steal und zwei seiner insgesamt sechs Tore, die Partie noch drehten. Ausschlaggebend für Jicha: "Erfahrung und ein bisschen Glück."

Nantes brachte Barcelona an den Rand einer Niederlage

Das brauchen die Kieler voraussichtlich auch in Nantes, sind die Franzosen an guten Tagen doch in der Lage, selbst Mannschaften wie den FC Barcelona an den Rande einer Niederlage zu bringen. Erst kürzlich sah es lange so aus, als würde Nantes als erste Mannschaft seit 2015 im Palau Blaugrana gewinnen - bevor die Katalanen die Partie mit 30:29 doch noch an sich rissen.

Auch der THW Kiel hat mit Nantes schon leidvolle Erfahrungen gemacht. Im Hinspiel, dem allerersten dieser Saison, eroberten die Franzosen das Zebra-Wohnzimmer mit einem 35:27-Sieg. Jicha sah seine Mannschaft bei einem kopflosen Auftritt "zerstört". Überragender Akteur der Gäste damals war Torwart Emil Nielsen mit 15 Paraden.

Ein Erlebnis, das noch an den Zebras nagt. "Wir haben alle noch im Hinterkopf, dass wir zu Hause gegen Nantes ein sehr schlechtes Spiel gemacht haben", sagt Steffen Weinhold, der bei den Zebras derzeit als Ersatz-Spielmacher aushilft, weil Miha Zarabec nach wie vor nach seiner Corona-Erkrankung noch nicht wieder einsatzbereit ist.

Dahmke feiert Comeback

Zum ersten Mal seit seiner Meniskus-OP zu Jahresbeginn stand am Dienstag Rune Dahmke wieder auf dem Feld. Für drei Minuten feierte der 27-Jährige auf der linken Außenbahn sein Comeback. "Die Ärzte haben grünes Licht gegeben, und ich hatte ihm ein paar Minuten versprochen", sagt Jicha, der die Belastung für Dahmke behutsam steigern will. "Er würde wahrscheinlich schon eine ganze Halbzeit lang hoch und runter rennen. Aber wir werden das progressiv steigern. Spiele gibt es genug."

In Nantes sind also einmal mehr Magnus Landin und Aushilfs-Zebra Malte Voigt gefragt.

Von den Franzosen um Top-Torjäger Valero Rivera, mit 66 Treffern derzeit Erster der Champions-League-Torschützenliste, erwartet Weinhold "eine ganz andere Mannschaft als Aalborg mit einer sehr antizipativen Defensive" - auch wenn sich Nantes am Dienstag zeitgleich mit den Zebras zu einem 30:28-Sieg über Tabellenschlusslicht Zagreb mühte.

Trotz müder Beine müssen auch die Zebras in der Abwehr auf der Hut sein, werden voraussichtlich auf die weniger laufintensive 6:0-Formation zurückgreifen.

Bis dahin stand trotz Reisetag die Regeneration auf der Prioritätenliste ganz oben. Am Mittwoch war Ausschlafen angesagt, dann trafen sich die Zebras im Trainingszentrum in Altenholz. Ein paar Stabilitäts-Übungen, einige Wurfbewegungen für die, die gegen Aalborg vor allem auf der Bank gesessen hatten, Video-Studium des kommenden Gegners und dann Abfahrt zum Flughafen. Eine Charter-Maschine brachte die Zebras am Nachmittag direkt aus Kiel-Holtenau nach Nantes.

"Regeneration in 3000 Metern Höhe - ich weiß nicht, ob das physiologisch gut ist", sagte Harald Reinkind. Der Norweger gehörte zu den Zebras, die trotzdem Spritzigkeit ins Kieler spiel zu bringen vermochten. "Viel essen und viel trinken", nannte er anschießend als seinen Regenerations-Plan bis zum Anpfiff.