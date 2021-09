Berlin

Handball-Liveübertragungen ohne zusätzliche Kosten – für Fans bisher eine Seltenheit, sehen die Fernsehverträge doch den Löwenanteil der Bundesliga-Partien beim Pay-TV-Sender Sky vor, während die Champions League beim Streamingdienst DAZN verankert ist. Das wird sich nun ändern.

Auftakt ist das Spiel des THW Kiel in Brest

Handball-Fans können ab der jetzt beginnenden Saison wieder Spiele der Champions League ohne Zusatzkosten sehen. Der frei zu empfangende Sender Servus TV hat einen Kooperationsvertrag mit dem kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN geschlossen und zeigt ausgewählte Partien. Auftakt ist nach Senderangaben am 15. September das Gastspiel des THW Kiel beim belarussischen Kontrahenten Meshkov Brest. DAZN hatte sich die Rechte an der europäischen Königsklasse im Handball im vergangenen Jahr für sechs Jahre gesichert und Sky abgelöst. Servus TV ist Teil des Unternehmens Red Bull Media House.

Lesen Sie auch Gallier von der Alb im Anflug auf Kiel

Pro Spieltag soll eine Partie mit deutscher Beteiligung gezeigt werden – also entweder aus der Gruppe A mit dem THW Kiel oder aus der Gruppe B mit der SG Flensburg-Handewitt. Planungen sehen vor, dass bis zum Jahresende siebenmal die Kieler über die Mattscheibe flimmern und nur dreimal die SG.

Im Programm aufgeführt sind bis zum Jahreswechsel die Partien der Zebras in Brest (15. September, 18.45 Uhr), gegen Elverum Håndball (22. September, 20.45 Uhr), zu Hause gegen RK Zagreb (13. Oktober, 18.45 Uhr), in Skopje (27. Oktober, 20.45 Uhr), zu Hause gegen Aalborg (18. November, 18.45 Uhr) sowie auswärts in Aalborg (24. November, 18.45 Uhr) und abschließend die Begegnung bei Pick Szeged in Ungarn (9. Dezember, 18.45 Uhr).