Am Sonntagabend werden alle Handball-Fans schlauer sein. Der letzte Spieltag der Gruppenphase in der Handball-Champions-League steht auf dem Programm. Der THW Kiel tritt am Sonnabend (18 Uhr, Liveticker auf KN-online) in einem bedeutungslosen Match beim polnischen Meister KS Vive Kielce an.