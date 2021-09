Kiel

Für die Europäische Handball-Föderation ist es das „Match of the week“, für den THW Kiel die bislang schwerste Aufgabe in dieser Champions-League-Spielzeit: Am Mittwoch hob der Zebra-Tross mit dem Charterflieger Richtung Mittelmeerküste ab, wo die Kieler heute (20.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) beim französischen Vizemeister Montpellier HB antreten.

Und auch wenn die 290 000-Einwohner-Stadt mit 24 Grad und Sonnenschein lockt, erwarten die Kieler alles andere als einen Erholungs-Trip. „Da ist normalerweise Riesen-Alarm“, sagt Niclas Ekberg über die Stimmung in der Sud de France Arena, in der knapp 10000 Fans Platz haben. „Ich hoffe, dass wir uns langsam wieder an Publikum in der Arena gewöhnt haben und eher Energie daraus ziehen als dass es uns schadet“, sagt der Schwede, der meist keinerlei Schwierigkeiten hat, beim Torabschluss einen kühlen Kopf zu bewahren.

THW-Trainer Jicha beeindruckt von seiner Mannschaft

Ohnehin wirkt der THW Kiel schon in der Startphase der Saison ziemlich unerschütterlich. Trainer Filip Jicha gab seinen Spielern nach dem souveränen 30:20-Sieg beim HC Erlangen am Montag einen Tag frei, spricht von einer „guten Energie und Zusammenhalt“, die seine Mannschaft auszeichnen. „Die Jungs kommen gerne zum Trainingszentrum, haben Spaß zusammen“, sagt der Tscheche und zieht ein positives erstes Zwischenfazit. „Wir sind sehr gut gestartet, die Jungs haben geduldig gespielt – das hat mich sehr beeindruckt.“

Tatsächlich mussten die Zebras nach dem aufgrund schlechter Chancenverwertung wackeligen Supercup-Sieg über den TBV Lemgo Lippe (30:29) in dieser Spielzeit bislang nie wirklich zittern. Mit neun Toren Vorsprung besiegten sie Balingen (33:24), dominierten die MT Melsungen mit 33:26, holten zum Königsklassen-Auftakt in Brest ein letztlich ungefährdetes 33:30, demontierten die SG Flensburg-Handewitt mit 33:23, leisteten sich nur zu Hause gegen Elverum einige Abwehr-Aussetzer. Doch auch die Norweger fuhren schließlich mit einer 36:41-Pleite nach Hause.

Und die Kieler? Stehen bislang in allen Wettbewerben mit einer blütenweißen Weste da, konnten zudem den vollen Kader nutzen. „Wenn wir vielleicht nicht gerade wie gegen Elverum in der Abwehr stehen und vorne unsere Tore machen, sieht es auf jeden Fall gut aus“, prognostiziert Kreisläufer Patrick Wiencek selbstbewusst.

Trainer Jicha indes mahnt: „Es ist noch nichts entschieden, nichts geleistet. Deshalb ist das eine gefährliche Phase. Wir dürfen nicht links und rechts schauen, müssen das so lange genießen wie möglich. Mit einer schlechten Leistung kann dieses Gefühl in Gefahr geraten.“

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Völlig konträr ist die Ausgangslage für Montpellier, das in der Champions League noch auf seinen ersten Saison-Sieg wartet und zuletzt nicht nur mit Verletzungssorgen sondern auch mit der Einstellung der einsatzfähigen Akteure haderte. Gegen den THW versucht der Klub nun die Kehrtwende nach einem schlechten Saisonstart. „Gegen den THW haben wir keinen Druck, nichts zu verlieren“, sagt Rechtsaußen Yanis Lenne, der den verletzten Valentin Porte als Kapitän vertritt. „Die Halle wird voll sein, das ist der richtige Zeitpunkt für uns, den Spaß auf dem Feld wiederzufinden. Kiel könnte jetzt genau der richtige Gegner für uns sein.“

Das Ziel der Kieler bleit dennoch unverändert: „Wir wollen in der Tabelle ganz oben stehen und deshalb definitiv die zwei Punkte mitnehmen“, sagt Wiencek. Bisher gelang das den Kielern bei jeder ihrer Reisen nach Montpellier. Die einzige THW-Niederlage in der Duell-Historie der beiden Klubs datiert aus dem Jahr 2011, als die Zebras zu Hause mit 23:24 unterlegen waren.