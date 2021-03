Kiel

Erst war die Wut, dann die Akzeptanz, inzwischen haben die Handballer des THW Kiel in ihrem Umgang mit dem scheinbar unmöglichen Spielprogramm ein neues Stadium erreicht: den Galgenhumor. „Bis in ein paar Stunden“, verabschiedete sich Trainer Filip Jicha nach dem 33:29-Sieg über Celje am späten Dienstagabend aus der Wunderino-Arena. Rund 42 Stunden später geht die Hatz weiter, empfangen die Zebras RK Zagreb (17 Uhr, Liveticker auf KN-online) im letzten Gruppenspiel der Champions League.

Das Wort „Trainingseinheit“ hat Jicha für die Dauer der Spiele im Zwei-Tages-Rhythmus aus seinem Repertoire gestrichen. Wenn sich die Kieler im Trainingszentrum treffen, um eine Bestandsaufnahme der verbliebenen körperlichen Möglichkeiten zu machen und den kommenden Gegner im Video zu studieren, nennt der Tscheche das nun „Get Together“. Und lässt angesichts der nächsten Aufgabe einen fast schon lässigen Fatalismus durchblicken. „Die Jungs sind satt vom Video. Irgendwann kann man das nicht mehr aufnehmen. Da muss ich mir was einfallen lassen.“

Mut zur Rotation

Wer Jicha ein bisschen kennt, weiß allerdings, dass der 38-Jährige längst einen Plan hat – so wie schon für das Spiel gegen Celje, das die Kieler auf flinken Beinen nur 55 Stunden nach ihrem hart erkämpften Sieg über die Füchse Berlin in der Liga forderte. Das Grundkonzept heißt Rotation.

So ließ Jicha mit Domagoj Duvnjak und Rune Dahmke zwei seiner besten Akteure aus dem Top-Spiel gegen die Füchse (32:26-Sieg) die ganze Spielzeit über auf der Bank, gab Sander Sagosen, Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler Pausen und ließ 20 Minuten lang die 3:2:1-Formation mit Magnus Landin als ungewohnter Abwehrspitze ackern. „Normalerweise macht man sowas im Training. Aber in unserer Situation muss man mutig sein und es im Spiel üben“, sagt Jicha.

Die Konsequenz: Mit einer konzentrierten Start-Viertelstunde erarbeiteten sich die Zebras einen Fünf-Tore-Vorsprung. In der Folgenden „Trainings-Phase“ unterliefen ihnen aber viele Fehler, die Celje immer wieder nutzte, um bis auf zwei Tore zu verkürzen. „Dass das keine Glanzleistung wird, konnte man erwarten“, sagt Jicha gelassen.

Reinkind: "Macht nicht so viel Spaß, immer hinterher zu rennen"

Zum ersten Mal nach ihrem Kaltstart aus der Quarantäne mussten die Kieler allerdings nicht erst in der Schlussphase einen Rückstand wettmachen, lagen stattdessen permanent vorne. „Das gibt Ruhe“, sagt Harald Reinkind.

Der Norweger, der unlängst seinen Vertrag um drei Jahre bis 2024 verlängert hat („Meine Tochter ist hier geboren, mein Sohn geht in die Kita, lernt mehr und mehr Deutsch. Es passt alles.“), gibt zu: „Es macht nicht so viel Spaß, immer hinterher zu rennen. Und es ist auch anstrengender.“

Zagreb droht historisch schlechtes Abschneiden

Da passt es den Kielern gut, dass der nächste Gegner Zagreb auch mit übersäuerten Muskeln in die Kategorie „schlagbar“ fallen dürfte. Die Kroaten verschlissen im Laufe der Saison bereits Igor Vori und Vlado Sola als Trainer.

Nach der Neun-Tore-Pleite in Aalborg vor zwei Wochen übernahm der frühere Nationalspieler Ivica Orbvan das Ruder und die Aufgabe zu verhindern, dass Zagreb als erster Klub im aktuellen Königsklassen-Modus keinen einzigen Punkt holt.

Jicha: "Dafür sorgen, dass wir unseren Job machen"

Der THW Kiel gewann sein Hinspiel in Zagreb zum Auftakt der Saison deutlich mit 31:21. So gilt es für die Zebras am Donnerstag vor allem, trotz der Favoritenrolle und der Müdigkeit die Zügel nicht zu sehr schleifen zu lassen. Jicha kündigt an: „Ich werde dafür sorgen, dass wir unseren Job machen. Das ist ein Arbeitstag für uns und der ist zu erledigen. Sollten wir da einen Punkt verlieren, haben wir gegen Aalborg und Nantes umsonst gekämpft. Das wollen wir definitiv nicht.“

Einen Wunschgegner fürs Achtelfinale, über den der Spieltag ebenfalls entscheidet, haben die Kieler nicht. „Wir spielen für uns“, sagt Jicha. Bei einem Sieg über Zagreb ist der THW sicher Gruppendritter, bei einem Punktverlust könnte er noch von den derzeit punktgleichen Mannschaften aus Aalborg und Zaporozhye überholt werden. Verteidigen die Zebras Platz drei kommen – je nach Ausgang des letzten Spieltages in der Gruppe A – Pick Szeged, der FC Porto oder Vardar Skopje als Achtelfinal-Gegner infrage.