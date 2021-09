Montpellier

Als die Handballer des THW Kiel in der Nacht via Charterflug die Heimreise aus Montpellier antraten, taten sie es mit der ersten Niederlage der Saison im Gepäck. Beim französischen Vizemeister fanden sie nie zu ihrer bis dato starken Form und unterlagen mit 30:37 (14:18).

Dabei steckten die Franzosen nach schwachem Saisonstart mitten in einer Krise. Doch die bewältigen sie am Donnerstag in eindrucksvoller Weise. Denn zu den vielen Verletzten um Kapitän Valentin Porte gesellten sich der Halblinke Olafur Gudmundsson (Adduktorenprobleme) und Regisseur Diego Simonet (Ellenbogen).

Montpellier legt mit 4:0-Lauf los

Aber auch wenn sich nur 4000 Fans einfinden – für Montpellier ist es in dieser Spielzeit der Zuschauer-Rekord und der Funke springt spätestens über, als Miha Zarabec zwei Kieler Angriffe überhastet abschließt und Montpellier die Einladung annimmt, durch Julien Bos, Lucas Pellas und Karl Wallinius einen 4:0-Konterstart hinlegt.

Diesem Rückstand läuft der THW fortan hinterher – und zwar bemerkenswert kopflos. Immer wieder unterlaufen den Zebras Fehler im Aufbauspiel. Gleichzeitig findet die Abwehr, in deren Innenblock Trainer Filip Jicha zunächst auf Pavel Horak neben Hendrik Pekeler setzt, kein Mittel gegen die französische Torgefahr von jeder Position. Immer wieder sorgen die Außen Pellas und Yanis Lenne für Verwirrung in der THW-Defensive, wenn sie an den Kreis einlaufen. Auch die Kieler Keeper finden nicht ins Spiel. Nach einer Viertelstunde mit nur einer Parade kommt Dario Quenstedt für Niklas Landin.

THW Kiel findet keine Mittel

Auch sonst sucht Jicha mit Wechseln nach dem passenden Mittel gegen die jungen Franzosen, die seine Kieler phasenweise ganz schön alt aussehen lassen. Domagoj Duvnjak übernimmt die Regie und die Spitze der 3:2:1-Abwehr, Nikola Bilyk kommt für den glücklosen Sander Sagosen im Rückraum. Doch dass die Zebras zwischendurch (8:10/16.) auf zwei Tore verkürzen, liegt vor allem an Niclas Ekbergs tadelloser Siebenmeterquote. Ohne die fünf Strafwurf-Treffer des Schweden wäre der THW-Pausenrückstand von 14:18 noch höher ausgefallen.

Aber auch nach Wiederanpfiff verbauen sich die Kieler eine Aufholjagd mit einer schlechten Trefferquote. Als Bos auf 24:19 (40.) erhöht, erreichten die „Allez, allez, Montpellier“-Sprechchöre neue Dezibel-Höchstwerte. Und als der angeschlagene Linksaußen Hugo Descat per Doppelpack auf 30:24 (47.) erhöht und Regisseur Kyllian Villeminot zwei Treffer zum 32:24 (4.) folgen lässt, während Keeper Marin Sego Ekberg und Magnus Landin freie Würfe abkauft, feiert die Arena eine einzige Handball-Party.

Nach Jubeln ist THW-Trainer Jicha überhaupt nicht zumute, schnell beendet er das Experiment mit einer verschobenen 5:1-Abwehr, hat schon in der 50. Minute die dritte Auszeit verbraucht. Allein, es hilft nichts mehr. Nun hält Sego auch einen Siebenmeter-Versuch von Ekberg – und damit ist der THW seines erfolgreichsten Mittels beraubt, bleibt in der Gruppe A vorerst auf Platz vier, statt sich an die Spitze zu setzen.

Kreisläufer Hendrik Pekeler resümiert geknickt: „Heute haben wir überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel bekommen. Montpellier war uns in allen Belangen überlegen.“ Und Jicha sagt: „Wir hätten noch ein ganzes Spiel spielen können und hätten nicht gewonnen. Das war eine verdiente Niederlage.“