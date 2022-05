Kiel

Handball-Meister THW Kiel steht in der Champions League vor seinem größten internationalen Härtetest der Saison. Im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain wollen sich die Zebras für das Aus in Paris in der Vorsaison revanchieren. Die Chancen für das Erreichen des Final Fours in Köln (18./19. Juni) stehen besser als im Vorjahr, findet THW-Co.-Kapitän Patrick Wiencek.

„Mein Gefühl ist, dass wir fitter und frischer sind“, sagt der Kreisläufer und Abwehrrecke der Kieler vor dem Hinspiel (Mittwoch, 20.45 Uhr in Paris). „Im Training ist jeder körperlich voll dabei. Das war letztes Jahr zu dieser Zeit nicht so. Von daher denke ich, dass wir bessere Chancen haben als letztes Jahr.“

Damals fehlte den Kielern nach dem 31:29-Heimsieg im Hinspiel eine Woche später in Paris die Spritzigkeit, um eine 28:34-Pleite und damit das Viertelfinal-Aus abzuwenden.

Ebenfalls fehlte Wiencek, der sich im Hinspiel das Wadenbein brach, als Wasserträger und seelischer Unterstützer mit nach Paris reiste, auf dem Feld aber schmerzlich vermisst wurde. „Das tat unglaublich weh.“ Damit meint er auch die Folgen seiner Verletzung, wegen denen er später seine Olympia-Teilnahme absagen musste.

Nationalmannschafts-Rücktritt von Wiencek und Co. zahlt sich für THW Kiel aus

Dieses Jahr erlaubt der Bundesliga-Spielplan – anders als zuvor – dem THW eine ganze Woche Pause zwischen den beiden K.o.-Partien gegen einen der personell und finanziell schlagkräftigsten Klubs der Handball-Welt. Und: Mit Hendrik Pekeler, Steffen Weinhold und eben auch Wiencek spielen drei Leistungsträger der Zebras nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft. Das macht sich nun im THW-Dress bezahlt.

Gestützt auf Niclas Ekberg (verdeckt) und den Kieler Mannschaftsarzt Dr. Detlev Brandecker endete das Vorjahres-Viertelfinale gegen Paris für Patrick Wiencek. Nach seinem Wadenbeinbruch im Hinspiel verpasste er das entscheidende Rückspiel in Paris, das die Kieler verloren. Quelle: Sascha Klahn

„Mir fällt es momentan wieder leichter, Handball zu spielen“, sagt der 33-Jährige, der im März nach 159 Einsätzen im DHB-Team seinen Rücktritt verkündete. Wenn der Liga-Betrieb für Nationalmannschafts-Lehrgänge und Qualifikationsspiele pausiert, nutzt Wiencek die Zeit nun, um seinen Körper im Kraftraum für die Titelrennen mit dem THW vorzubereiten. „Hätte ich die beiden Lehrgänge und auch die Spiele seit meinem Rücktritt absolviert, wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht so fit.“

Auch im Kopf, den er im Familienkreis oder bei einer Bootstour auf der Kieler Förde frei bekommt. „Und manchmal ist es auch schön, einfach die Werkstatt aufzuräumen“, sagt der Hobby-Handwerker, der die Spiele des DHB-Teams aber noch immer im Kalender vermerkt. „Sobald die Nationalmannschaft spielt, bin ich Fan. Könnte ich das nicht im Fernsehen schauen, hätte ich ein schlechtes Gewissen.“

THW Kiel träumt von voller Lanxess-Arena

Stattdessen hat Wiencek nun große Lust auf den Saison-Endspurt mit dem THW Kiel, der davon träumt, im Juni den fünften Königsklassen-Titel der Vereinsgeschichte zu erringen. An die Lanxess-Arena hat Wiencek nicht nur wegen des Kieler Königsklassen-Triumphes im Dezember 2020 gute Erinnerungen.

Der fand coronabedingt vor gut 19 000 leeren Sitzen statt. Eine Kulisse, die dem sportlichen Spektakel nicht gerecht wurde. „Als wir bei der Heim-WM 2019 mit Deutschland in Köln gespielt haben, war die Arena voll und für mich die größte Handball-Halle überhaupt auf der Welt“, schwärmt der Kreisläufer. „Besonders jetzt, wo die Hallen wieder voll sein dürfen, würde es mir sehr viel bedeuten, wieder in Köln dabei zu sein.“

Dazu müssen die Zebras aber vor allem ein Mittel gegen den hochgefährlichen Pariser Angriff finden, der vom Niederländer Luc Steins dirigiert wird. „Vielleicht der schnellste Spieler der Welt“, sagt Wiencek. „Ihn müssen wir so bearbeiten, dass er keine leichten Tore macht.“ Einen Favoriten will er nicht ausrufen, sieht die Klubs aufgrund ihrer vielen erfahrenen Spieler auf Augenhöhe. „Vielleicht ist es ein Vorteil, dass wir das Rückspiel in Kiel vor unseren eigenen Fans haben“, sagt er. „Aber dafür müssen wir auch ein gutes Auswärtsspiel hinzaubern.“

Die Mission „Köln 2022“ startet für die Kieler am Dienstagnachmittag mit einem Charterflug von Kiel-Holtenau aus. Voraussichtlich mit Kader in Bestbesetzung – und mit voller Kraft.