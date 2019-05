Kiel

Mit einem 20:18-Sieg im 99. Nordderby hat der THW Kiel dafür gesorgt, dass das Rennen um die deutsche Handball-Meisterschaft weiterhin spannend bleibt. Die SG Flensburg-Handewitt hat den dritten Meistertitel der Vereinsgeschichte in der eigenen Hand.

Doch in Vergangenheit ist schon so manche Mannschaft auf der Zielgeraden gestolpert. Zuletzt passierte das den Rhein-Neckar Löwen, die sich in der Vorsaison überraschende Patzer bei einer Heimniederlage gegen die MT Melsungen und bei einem Unentschieden in Erlangen leisteten. Am drittletzten Spieltag übernahm Flensburg die Tabellenführung von den Löwen und wurde mit einem Punkt Vorsprung Meister.

THW Kiel hofft auf Patzer von Flensburg

"Wir fahren gut damit, auf unsere Spiele zu achten und dann mit einem Auge nach Flensburg zu gucken", sagt THW-Kreisläufer Patrick Wiencek. "Wir hoffen, dass die SG noch Punkte liegen lässt. Aber so wie sie dieses Jahr spielen, wird das wohl schwierig."

Die Flensburger bemühten sich nach der Niederlage in Kiel um Gelassenheit. "Wir haben es in der eigenen Hand und werden Vollgas geben", sagte Mittelmann Rasmus Lauge.

Während die THW-Gegner Lemgo (9.), Minden (11.) und Hannover (13.) sich im gesicherten Mittelfeld der Tabelle bewegen, bekommt die SG es mit Melsungen (5.) und den Füchsen Berlin (6.) noch mit zwei Mannschaften zu tun, die um den fünften Platz in der Endabrechnung und damit um einen Startplatz im EHF-Cup der kommenden Saison spielen.

