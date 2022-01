Bratislava

Er war nach dem Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Belarus (33:29) von allen Seiten gelobt worden, hatte sechs Tore erzielt. Jetzt fällt Julius Kühn (MT Melsungen) für den Rest der Vorrunde bei der Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei aus. Am Sonnabendabend gab der Deutsche Handballbund (DHB) bekannt, dass der am Morgen vom Ausrichter durchgeführte PCR-Test bei Kühn ein positives Ergebnis hervorgebracht hat – Kühn hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Kühn in Bratislava sofort isoliert

Der 28-jährige linke Rückraumspieler begab sich unmittelbar nach Bekanntwerden des Befundes in Isolation. „Auch alle weiteren, am Sonnabend erneut negativ getesteten Delegationsmitglieder haben sich in ihre Zimmer begeben. Das weitere Verfahren wird auf Basis des Hygieneprotokolls der EM 2022 und in Abstimmung mit dem europäischen Verband EHF festgelegt“, heißt es in einer DHB-Mitteilung.

Weiter teilt der DHB mit, dass Kühn, der bereits eine Booster-Impfung erhalten hat und bisher symptomfrei ist, sowie alle anderen Teammitglieder in den seit Neujahr durchgeführten sieben PCR-Tests stets negative Ergebnisse erhalten hatte. Die Delegation des DHB ist seit dem Jahreswechsel in Einzelzimmern untergebracht - auch im Lindner Hotel Gallery Central am Spielort in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Der im positiven Testergebnis ermittelte Ct-Wert deute nach Verbandsangaben auf eine „geringe Infektiosität“ hin.

Aufgrund des positiven Ergebnisses des PCR-Tests wird Kühn in der Vorrunde der Euro 2022 gegen Österreich (Sonntag, 18 Uhr, Liveticker auf KN-online) und auch gegen Polen (Dienstag, 18 Uhr) nicht zum Einsatz kommen können. Weitere Tests sind für den morgigen Sonntag angesetzt. Im Vorfeld der Europameisterschaft hatte Bundestrainer Alfred Gislason bereits angekündigt, dass sich Hendrik Wagner (Eulen Ludwigshafen) mit regelmäßigen Corona-Testungen in der Heimat bereithalte. Wagner wird wie Kühn im linken Rückraum eingesetzt.