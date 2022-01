Bratislava

Sonnabendmorgen, Bratislava, gute Laune bei der deutschen Handball-Nationalmannschaft. „Fühlt sich fast so an wie ein kleiner Kater“, sagt Christoph Steinert, der bei seinem Turnier-Debüt gegen Belarus am Freitag (33:29) gleich 50 Minuten absolvierte. Kaum war der Auftakt gemeistert, richtete die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) den Fokus am Sonnabend schon wieder auf die nächste Aufgabe: am Sonntag (18 Uhr, Liveticker auf KN-online) gegen Österreich.

Gislason warnt vor Bilyk und Co.

„Es war ein gelungener Start, auch wenn nicht alles großartig war. Dieser Sieg hilft der Mannschaft, aber wir müssen fokussiert bleiben und die Aufgabe gegen Österreich genauso angehen“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason. Vor einem Jahr gewann die deutsche Auswahl zweimal gegen die Alpenrepublik in der EM-Qualifikation. Sogar deutlich mit 34:20 und 36:27. In beiden Spielen hatte Bundestrainer zum taktischen Mittel der offensiven 3:2:1-Abwehr gegriffen. Eine Option, die er am Freitag gegen Belarus in der Schublade ließ, so dass der davor vorgesehene Julian Köster gar nicht eingesetzt wurde. „Heute haben die Österreicher Nikola Bilyk wieder dabei“, weiß Gislason um seinen ehemaligen Schützling vom THW Kiel. „Er kann das besser lösen als die Österreicher vor einem Jahr.“

Gelingt der vorzeitige Einzug in die Hauptrunde?

Gegen Polen unterlagen Bilyk und Co. am Freitag deutlich und phasenweise chancenlos mit 31:36. Gewinnt die deutsche Mannschaft am Sonntag erneut, hat sie vier Punkte auf dem Konto. Sollte Polen im Anschluss die Belarussen besiegen, stünde die DHB-Auswahl schon vorzeitig in der Hauptrunde. „Ich hoffe, dass wir die nächsten zwei Punkte einfahren“, sagte Rückraumspieler Kai Häfner.

Allerdings zeigten die Deutschen gegen Belarus auch ungeahnte Schwächen. Besonders das Prunkstück, die Abwehr, war in Halbzeit überhaupt nicht auf der Höhe. So blieb von den „Young Guns“ nicht mehr viel übrig, mussten die „Alten“ im Team das Ruder herumreißen. Gefahren für die Stimmung im deutschen Lager befürchtet der Bundestrainer allerdings dennoch keine: „Es war doch klar, dass wir jetzt nicht die Jungen alle reinwerfen und die Alten alle wegschicken. Wir wollen die Spiele gewinnen und nach und nach in der Breite besser werden“, sagte Gislason.

Auch der Kieler Patrick Wiencek sieht keine Gefahr für atmosphärische Störungen: „Jung oder alt – das ist bei uns kein Thema. Wir haben einen breiten Kader.“ Mit seinem österreichischen Teamkollegen Nikola Bilyk aus Kiel hat sich Wiencek im Teamhotel bereits einmal getroffen. Das bevorstehende Duell war dabei kein Thema. Wiencek: „Wir haben gar nicht über Handball gesprochen, sondern nur über andere Dinge, über die Lage in Kiel, in Österreich, über unseren kurzen Winterurlaub.“

Thema war indes am Sonnabend auch die Lage in Ungarn. Die Führung des Deutschen Handballbundes sieht die unterschiedlichen Corona-Maßnahmen bei der EM in der Slowakei und Ungarn kritisch und mit großer Skepsis. Während etwa die ungarischen Hallen voll mit Zuschauern ausgelastet werden können, ist in der Slowakei nur eine Auslastung von 25 Prozent der Hallenkapazität erlaubt. „Ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht bei diesem Turnier, wenn man sieht, dass in Budapest 20. 000 sind und keiner eine Maske trägt“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason. „Wir werden jeden Tag alle getestet, und hier scheint das sehr, sehr gut gemacht zu sein. Aber man hört von da drüben, dass das ein bisschen anders ist.“

Die DHB-Auswahl bestreitet ihre Vorrunde bei der Europameisterschaft in der slowakischen Hauptstadt und hatte dort am Freitagabend vor etwas mehr als 1200 Zuschauern gegen Belarus gespielt. Einen Tag zuvor waren in Budapest bei der Partie der Ungarn gegen die Niederlande mehr als 20 .000 Fans in der Halle. „Wir haben hier genau die Standards, die wir aus unserer Republik auch kennen“, lobte DHB-Sportvorstand Axel Kromer die Bedingungen in Bratislava. „Mir wäre es recht, wenn es in Ungarn auch wäre wie hier. Auch wenn die Stimmung in Ungarn natürlich wieder Werbung für den Handballsport darstellt. Aber das auf Kosten von Infektionen zu machen, ist nicht in unserem Sinne.“