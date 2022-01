Bratislava

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft kommt in Bratislava bei der Europameisterschaft auch vor dem Hauptrunden-Start gegen Spanien am Donnerstag (18 Uhr, Liveticker auf KN-online) nicht zur Ruhe. Am Mittwoch ergaben die selbst veranlassten PCR-Tests vier weitere positive Befunde im Kreis der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason. Das bestätigte der Deutsche Handballbund (DHB). Vier Akteure – darunter auch der erst am Vortag eingetroffene Linksaußen Rune Dahmke vom THW Kiel – fehlten nachmittags im Mannschaftstraining.

Magen-Darm-Verstimmung bei Rune Dahmke

So trafen der Kieler Dahmke sowie die drei Rückraumspieler Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Christoph Steinert (HC Erlangen) und Djibril M’Bengue (FC Porto) nicht zur letzten Trainingseinheit vor dem Spanien-Klassiker in der Spielhalle Zimný štadión Ondreja Nepelu. Während sich das Fehlen Dahmkes offenbar durch eine Magen-Darm-Verstimmung erklären ließ, bestätigte der DHB später die Infektionen der drei anderen Akteure sowie eines namentlich nicht genannten Mitgliedes des DHB-Funktionsteams. Alle Betroffenen haben sich unverzüglich in Isolation begeben. Das Training fand laut Verbandsangaben lediglich „auf freiwilliger Basis“ statt.

„Wir haben in den vergangenen Tagen gelernt, wie schnell sich die Lage ändern kann. Wir werden diese neue Lage gemeinsam bewerten müssen“, sagte Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes. Der DHB befinde sich hierzu sowohl mit der Mannschaft als auch mit der Handball-Bundesliga (HBL) und dem europäischen Verband EHF im engen Austausch. „Das ist das, was wir am meisten gefürchtet hatten – aber durchaus auch das, womit man rechnen musste“, sagte HBL-Präsident Uwe Schwenker. „Es macht natürlich keinen Sinn, jeden Tag drei bis fünf Spieler aus der Bundesliga nachzunominieren, wenn neue Fälle auftreten“, sagte der Kieler.

Damit ist die Zahl der Corona-Ausfälle im deutschen Team auf zwölf angewachsen. Aktuell stehen dem DHB-Team für den Vergleich mit Europameister Spanien 13 Spieler zur Verfügung. Die Nachzügler Daniel Rebmann (Tor/Frisch Auf Göppingen) und Patrick Zieker (Linksaußen/TVB Stuttgart) waren mittags in Bratislava eingetroffen.