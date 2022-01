Bratislava/Kiel

Der Corona-Schock saß tief. Insgesamt sieben Infektionen im Team der deutschen Handball-Nationalmannschaft machen die Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei auch zu einem Ritt auf der Rasierklinge. Die Schockwelle schwappte bis in die Handball-Bundesliga. Ist der Re-Start im Februar nun in Gefahr? Ist es zu verantworten, dass am Dienstag fünf weitere Akteure – darunter der Kieler Rune Dahmke – am handballerischen Corona-Hotspot Bratislava eintrafen?

„Alle haben ihre PCR-Tests absolviert und warten jetzt auf die Ergebnisse, sowohl die Neuankömmlinge als auch die Delegation, die hier ist“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Dienstagmittag in Bratislava. Banges Warten auf die Ergebnisse, die Aufschluss darüber geben sollten, wer am Abend um 18 Uhr im letzten Vorrundenspiel gegen Polen auflaufen darf.

Skeptische Töne aus der HBL

Bange Blicke derweil aus der Heimat – aus dem Kreis der Handball-Bundesliga (HBL). „Ich will nicht sagen, dass das der größtmögliche anzunehmende Unfall ist. Aber das ist natürlich schwer“, sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann, der besonders die prompten Nachnominierungen von Rune Dahmke (THW Kiel), Paul Drux und Fabian Wiede (Füchse Berlin), Sebastian Firnhaber (HC Erlangen) und Jogi Bitter (HSV) skeptisch sieht: „Möglicherweise gibt es noch weitere Corona-Fälle in der Mannschaft. Ob es dann Sinn macht, immer weiter nachzunominieren, muss man sehen. Da muss man dann sehr vorsichtig sein und nicht sagen, ich mach’s noch viel schlimmer, als es ist.“

Warum die deutsche Mannschaft derart stark betroffen ist, ist dem DHB ein Rätsel. Bohmann will weder dem DHB noch dem europäischen Verband EHF einen Vorwurf machen, der Liga-Boss sieht eine Erklärung eher in der hochansteckenden Omikron-Variante. „Man wird im Nachhinein bewerten müssen, ob es richtig war, das Hygienekonzept so offen zu lassen.“ Den Re-Start – vorgesehen am 5. und 6. Februar mit dem Pokal-Viertelfinale und dann in der Bundesliga am 9. Februar – sieht HBL-Präsident Uwe Schwenker allerdings nicht in Gefahr. „Man sieht jetzt, dass der beste Schutz nicht zu 100 Prozent hilft. Das ist auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ich mache dem DHB oder der EHF keine Vorwürfe“, sagte der Kieler im Gespräch mit KN-online und betonte: „Das Wichtigste ist, dass alle Spieler geboostert sind. Das ist die oberste Maxime. Darüber hinaus haben wir unsere Testkonzepte, sprechen mit Experten. Eine Verlegung der Saison nach hinten raus ist aus vielen Gründen schwierig. Darum werden wir nach der EM spielen wie geplant.“

Ein weiterer Faktor: Die möglichen Staatshilfen für die Vereine wurden bis zum 31. März verlängert, würden womöglich nicht mehr greifen, wenn der Re-Start verlegt würde und dann doch Spiele ausfallen oder ohne Zuschauer stattfinden müssten.

Für Unbehagen sorgte die Infektionswelle beim DHB-Team auch beim THW Kiel sowie beim Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt. „So geballt war das schon ein Schock. Damit haben wir nicht gerechnet“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi, der stets über die Hygienemaßnahmen beim DHB informiert war und nicht an ihrer tadellosen Umsetzung zweifelt. „Da kann man niemandem einen Vorwurf machen.“

„Das ist ein schmaler Grat, auf dem wir uns bewegen“, sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke der Deutschen Presse-Agentur. Die Flensburger haben elf Spieler bei der EM, die Kieler mit dem nachgereisten Rune Dahmke neun. Für Szilagyi steht über allem, dass bei allen Fällen bislang nur minimale bis keine Symptome aufgetreten sind. „Man kann nur hoffen, dass das auch so bleibt.“