Kiel

Nicht nur Hendrik Pekeler, der in Absprache mit Bundestrainer Alfred Gislason entschied, seinem lädierten Sprunggelenk eine Pause zu gönnen, bleibt in dieser Nationalmannschaftswoche zu Hause. Gleiches gilt für Pavel Horak, dessen tschechische Landsleute in der letzten Woche der Qualifikation für die Europameisterschaft 2022 gleich dreimal gefordert sind, zwischen dem Doppel-Duell gegen die Ukraine noch gegen die Färöer antreten müssen.

Duvnjak nicht im kroatischen Aufgebot

Auch THW-Kapitän Domagoj Duvnjak, sonst in der kroatischen Nationalmannschaft gesetzt, kann einmal durchschnaufen. Als Zweiter der Europameisterschaft 2020 ist das Team von Neu-Trainer Horje Horvat schon qualifiziert. Das gilt auch für die Gastgeber Slowakei und Ungarn sowie den Titelverteidiger Spanien. Die vier Nationen tragen deshalb parallel zu den Qualifikations-Spielen den "EHF Euro Cup" aus.

Für Horvat ist es das Debüt als Chefcoach an der Seitenlinie, wo er im Januar auf Trainer-Legende Lino Cervar folgte, dessen Assistent er zuvor war. Dennoch verzichtet er auf einige Stammkräfte wie Duvnjak. Auch der Magdeburger Željko Musa und Igor Karačić (Vive Kielce) bleiben zu Hause.

Dänen reisen ohne Trainer und Landin in die Schweiz

Das gilt auch für Welthandballer Niklas Landin. Der THW-Torwart gehört zu den Stammkräften, die Dänemarks Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen in dieser Woche schont. Zwar muss der Doppel-Weltmeister in den ausstehenden beiden Spielen gegen die Schweiz das EM-Ticket noch lösen, gilt aber als haushoher Favorit.

So sehr, dass Trainer Jacobsen selbst auf die Reise in die Schweiz verzichtet und dort die Verantwortung seinem Trainerstab überlässt. Der frühere THW-Linksaußen musste sich kürzlich einer Knie-OP unterziehen, darf noch nicht wieder fliegen. Mit an Bord ist aber THW-Linksaußen Magnus Landin.

Lesen Sie auch: Rune Dahmke zu seinem Comeback: "Will immer für Deutschland spielen"

Ebenfalls auf Reisen geht der Kieler Regisseur Miha Zarabec mit der slowenischen Nationalmannschaft. Im Doppel-Duell mit der Türkei will das Team von Nationaltrainer Ljubomir Vranjes den ersten Platz der Quali-Gruppe fünf verteidigen.

Dreifach-Belastung für Sagosen, Reinkind und Ekberg

Aufgrund der strikten Corona-Bestimmungen in ihrer Heimat müssen die Norweger um die Zebras Harald Reinkind und Sander Sagosen ihre beiden ausstehenden "Heimspiele" gegen Italien und Lettland in ein anderes Land verlegen. Sie fanden eine pragmatische Lösung, treten nach dem Auswärts-Spiel in Lettland einfach an selber Stelle an. Dadurch fallen zwar Reisestrapazen weg, dennoch ist die Belastung hoch: Die Spiele sind für Mittwoch (Lettland), Donnerstag (Lettland) und Sonntag (Italien) terminiert.

Immerhin einen Zwei-Tages-Rhythmus haben die Schweden organisiert bekommen, die Quali-Gruppe acht anführen, aber noch eine Partie gegen Montenegro nachholen müssen. Dafür müssen THW-Rechtaußen Niclas Ekberg und Co. reisen, treten zunächst am Mittwoch in Rumänien, dann am Freitag in Montenegro an, ehe sie mit dem Heimspiel gegen den Kosovo im schwedischen Alingsas die Qualifikationsphase beenden.