THW Kiel Handball-Bundesliga - Erlangen rüstet sich für den THW Kiel Sechs Spiele liegen in der Handball-Bundesliga noch vor dem THW Kiel. Die nächste Reise führt die Zebras zum HC Erlangen (Sonnabend, 20.30 Uhr) . Die Franken sind heimstark – vor allem gegen die Top-Klubs der Liga. "Der THW Kiel wird mit Respekt anreisen", sagt HCE-Trainer Adalsteinn Eyjolfsson.

Von Merle Schaack

Immer nah am Zeitspiel: Beim 27:21-Sieg des THW Kiel im Hinspiel zogen sich die Angriffe des HC Erlangen um Nico Büdel (mit Ball) und Jan Schäffer (am Kreis) zäh dahin. Am Sonnabend empfangen die Franken die Zebras um Ole Rahmel (li.) und Harald Reinkind vor rund 8500 Zuschauern in Nürnberg. Quelle: Sonja Paar