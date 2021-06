Kiel

Der römische Philosoph Marcus Tullius Cicero hat die im Sport gern bemühte Weisheit zu verantworten. Aus seinem „Dum spiro spero“ (lat. „Solange ich atme, hoffe ich“) wurde irgendwann das etwas abgenutzte „Die Hoffnung stirbt zuletzt“. Im Falle des Kieler Handball-Rekordmeisters womöglich schon am Donnerstag? Einen Punkt trennen Tabellenführer SG (62:6 Punkte) und Verfolger THW (61:7). Ein Flensburger Remis würde die Zebras aufgrund des gewonnenen direkten Vergleiches wieder auf den Platz an der Sonne hieven.

Und die Nordrivalen treffen eben an diesem Donnerstag zeitgleich mit dem THW-Spiel gegen Göppingen (19 Uhr, Liveticker auf KN-online) auf den hochkarätigsten ihrer vier noch ausstehenden Gegner – die Füchse Berlin. Die Berliner schielen als Fünfter (44:24 Punkte) auf das internationale Geschäft, reisen mit dem Selbstbewusstsein von sechs Siegen in Folge an die Flensburger Förde. Letzte Niederlage: das 26:28 gegen den THW Kiel am 9. Mai. „Natürlich wollen wir die Tabellenführung in der Bundesliga jetzt auch bis zum Saisonende verteidigen“, sagt SG-Coach Maik Machulla. „Wir wissen aber auch, dass das sehr schwer wird.“

Die Flensburger wollen die Meisterschale zum vierten Mal in der Klub-Historie nach 2004, 2018 und 2019 nach Hause holen. Für Titelverteidiger THW Kiel wäre es der insgesamt 22. Titelgewinn in der Bundesliga. Rückraum-Linkshänder Harald Reinkind hat die Hoffnung auf den Titel noch nicht aufgegeben, auch wenn die im Fernduell mit der SG Flensburg-Handewitt nur noch „sehr klein“ sei, so der Norweger. „Wenn sich noch eine Möglichkeit bietet, müssen wir aber bereit sein. Ich glaube nicht wirklich dran, wenn ich ehrlich bin. Aber Flensburg muss auch noch viermal spielen, ist auch müde.“ Von Psychospielchen hält man jedenfalls im Kieler Lager wenig. Der slowenische Spieler Miha Zarabec, der zuletzt in Minden brillierte, sei nach der Niederlage in Magdeburg „richtig enttäuscht“ gewesen. „Jetzt wollen wie leise sein und alle Spiele gewinnen.“

Noch vier Spieltage bis zum Saisonende

Noch vier Spieltage bis zum Saisonende. Der THW tritt noch gegen Göppingen, bei den Eulen Ludwigshafen (Sonntag, 13.30 Uhr), gegen den TBV Lemgo Lippe (24. Juni) und bei den Rhein-Neckar Löwen (27. Juni) an . Die SG bekommt es nach den Füchsen auswärts mit Absteiger Nordhorn-Lingen (Sonntag) und dem HC Erlangen (23. Juni) sowie am letzten Spieltag mit Balingen-Weilstetten zu tun. Dabei ist sich THW-Cheftrainer Filip Jicha sicher: „Im Biorhythmus eines Handballers ist es glaube ich nicht vorgesehen, am 12. Juni noch fünf Bundesliga-Spiele absolvieren zu müssen, wie es in diesem Jahr bei uns der Fall war. Manchmal fehlten in Minden darum die Beine, die Spritzigkeit.“

Allein die drei Mittelblock-Spieler Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler und Pavel Horak schleppen sich mit Blessuren durch die Saison. Wiencek ist gerade erst von einem Wadenbeinbruch genesen. Er sagt: „Wir hoffen immer. Und ich finde, dass die SG und wir es in dieser Saison beide verdient hätten, Meister zu werden. Wir können nur unseren Job machen und auf einen Ausrutscher hoffen. Aber ich glaube, dass sich die Flensburger das nicht mehr nehmen lassen.“

Szilagyi: "Noch vier beinharte Spiele"

Ähnlich sieht es auch THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi: „Wir schauen auf uns, das ist auch mein Hauptfokus. Sollte etwas passieren, müssen wir da sein. Wir haben mit uns selbst zu kämpfen, haben noch vier beinharte Spiele vor uns. Besonders die Begegnungen gegen die Teams im Abstiegskampf – wie zuletzt Minden und bald Ludwigshafen – haben etwas sehr Spezielles. Wir müssen unsere Aufgaben erledigen. Alles andere haben wir nicht in eigenen Händen. Und wenn es am Ende bei der SG Flensburg-Handewitt bei sechs Minuspunkten bleibt, ist sie auch ein verdienter Meister.“