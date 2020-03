Und für wen spielt Sagosen?

Kiel

Man stelle sich vor, es ist der 23. August 2020, die Handball-Welt schaut gebannt nach Köln. Im Champions-League-Finale stehen sich der THW Kiel und Paris St. Germain gegenüber. Und Paris hat ein Problem. Der beste PSG-Schütze der bisherigen Spielzeit läuft für den Gegner auf. Sander Sagosen, der den französischen Hauptstadt-Klub noch im Viertelfinale ins Final Four warf, trägt nun das Zebra-Trikot.

Bisher ist das nichts weiter als ein theoretisches, aber nicht ganz unwahrscheinliches Gedankenspiel. Üblicherweise dürfen Spieler nicht während der Saison für zwei unterschiedliche Klubs in der Königsklasse auflaufen. Aber Normalität gibt es im Sport derzeit nicht, der Handball ist da keine Ausnahme. Und so hat der Plan B der EHF das kleine aber entscheidende Manko, dass die europäischen Finalspiele der Saison 2019/20 in den Zeitraum der Spielzeit 2020/21 fallen - so sie denn stattfinden.

Vertrag in Kiel startet im Juli, das Final Four im August

Sagosen steht dann bereits beim THW Kiel unter Vertrag und ist nur eines von vielen Beispielen, wie die zum 1. Juli 2020 geplanten Wechsel die europäische Handball-Tektonik kurz vor dem Saison-Highlight verschieben könnten. So wechselt der spanische Europameister Jorge Maqueda im Juli vom ungarischen Klub Pick Szeged zum nationalen Erzrivalen Veszprém. Der Slowene Borut Mackovsek geht den umgekehrten Weg. Gewinnen beide Klubs ihr jeweiliges Achtelfinale, treffen sie im Viertelfinale aufeinander. Ein Duell, dass weder Maqueda noch Mackovsek gewinnen wollen dürften, wenn sie mit ihrem neuen Klub im August um die europäische Krone mitspielen wollen.

Die Irritation der Spieler über das neue Final-Four-Datum brachte der slowenische Rechtsaußen Dragan Gajic ( Veszprém) auf den Punkt: "Wenn ich das richtig verstehe, spiele ich bis zum 30.6., qualifiziere mich für das Final Four und sehe es dann im Fernsehen - oder komme von meinem zukünftigen Klub zurück nach Veszprém?", fragte er auf Twitter. Eine Frage, die auch seinen derzeitigen Teamkollegen, die spanische Torhüter-Legende Arpad Sterbik beschäftigen dürfte. Der 40-Jährige beendet seine Karriere planmäßig Ende Juni.

Viele Fragen, wenige Antworten

Eine Antwort gibt es indes noch nicht, wie EHF-Präsident Michael Wiederer zugibt. "Die Fragen nach den Formalitäten werden wir rechtzeitig beantworten", sagt er. "Bisher ist noch kein Klub qualifiziert (für das Final Four, d. Red.), also reden wir hier über theoretische Szenarien."

Gajic findet: "Wenn man keinen Termin in der aktuellen Saison findet, sollte man es absagen."

Doch das will die EHF bislang tunlichst vermeiden - unter anderem aus finanziellen Gründen. "Wir bieten den Vereinen eine Plattform. Wenn sie nicht spielen, entstehen ihnen Kosten, obwohl sie keine Einnahmen haben. Dasselbe gilt für uns und alle Partner in Köln, Berlin (EHF Cup Finals, d. Red.) und Budapest (Frauen-CL-Final-Four, d. Red.)", sagt Wiederer. "Deshalb werden wir unser Äußerstes geben, diese Großevents zu organisieren, die das Aushängeschild des Handballs sind."

Während das Datum des verschobenen Final Fours nun also in Stein gemeißelt ist, verursacht es mehr Fragen als Antworten. Könnte es auch passieren, dass qualifizierte Spieler nach Vereinswechseln gar nicht zum Einsatz kommen dürfen? Können die Teilnehmer bis dahin überhaupt ausgespielt werden? Wenn nicht, greifen laut EHF dann "Kriterien, die auf den bisherigen sportlichen Ergebnissen dieser Saison" basieren. Der THW Kiel ist durch seinen Gruppensieg - ebenso wie der FC Barcelona - bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Und zuletzt: Kann das Final Four überhaupt stattfinden? Die letzten Antworten geben die Weiterentwicklung der Corona-Pandemie und die damit verbundenen politischen Entscheidungen.

Sagosen lernt schon Deutsch

Und Sagosen? Der Norweger verbringt die Corona-Pause damit, Deutsch zu lernen. Über Instagram gibt er nicht nur Fitness-Tipps, sondern ließ seine Fans auch daran teilhaben, wie er Vokabeln und Grammatik paukt. Er wird es brauchen - früher oder später.

