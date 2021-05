Kiel

Handball ohne Zuschauer sei "eigentlich nichts Richtiges", das habe die Erfahrung der Geisterspiele in der Pandemie gezeigt - so beginnt die Botschaft von Günther, die der THW Kiel über seine Kanäle in den sozialen Netzwerken verbreitete.

"Für die nächste Saison wird auf jeden Fall wieder richtig Live-Handball möglich sein, richtig Stimmung in der Halle", so Günther weiter.

Dauerkarten-Vorverkauf läuft

Der THW Kiel hat für die kommende Spielzeit bereits den Dauerkartenvorverkauf aller Sitzplatz-Karten gestartet. Auch in den beiden verbleibenden Heimspielen bis zum Saisonende hoffen die Zebras auf eine gewisse Anzahl Zuschauer in der Wunderino-Arena. Wie viele es sein könnten, ist noch nicht bekannt.

Der THW Kiel schrieb auf Twitter, er werde über die Ticket-Modalitäten informieren, sobald genauere Infos und Genehmigungen vorlägen. Der Klub will sein bestehendes Hygiene-Konzept bis Dienstag anpassen und dann dem örtlichen Gesundheitsamt zur Genehmigung vorlegen.

Zu Beginn der Spielzeit im Herbst waren unter Hygieneauflagen bis zu 1600 Fans zugelassen.

Über eine Fan-Rückkehr bei der SG Flensburg-Handewitt äußerte sich Günther im Video nicht.