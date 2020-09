Köln/Kiel

Die Titel sind sperrig: Der „Leitfaden für den Trainings- und Spielbetrieb 2020/2021“ umfasst 30 Seiten, die interdisziplinär in Kooperation mit der Deutschen Eishockey-Liga ( DEL) und Basketball-Bundesliga ( BBL) erarbeitete „Konzeption eines Leitfadens für die Wiederzulassung von Besuchern“ neun.

Als Mitwirkender für die HBL wird hier auch Dr. Detlev Brandecker genannt. Der 67-jährige Teamarzt der Zebras hat seine Expertise als medizinischer Berater eingebracht. „Es ging darum, die geltenden Standards auf ein Gesamtkonzept anzupassen“, sagt er. Beide Papiere seien, so heißt es in einer HBL-Mitteilung, „Unterstützung bei der Erstellung eigener standortspezifischer Konzepte“.

Und genau da liegt die Problematik in den unterschiedlichen Corona-Rahmenbedingungen der einzelnen Bundesländer. Während beispielsweise der SC DHfK Leipzig bereits vor 725 Zuschauern getestet hat und zum Bundesliga-Start am 1. Oktober auf 1500 Zuschauer in der Arena hofft, wurde ein Hygienekonzept des THW Kiel für ein Testspiel gegen Nordhorn vor 999 Zuschauern nicht genehmigt, blicken die Zebras auf ein Geisterspiel als Heimpremiere gegen den HBC Nantes in der Champions League am 24. September. Das Hygienekonzept für die Heimspiele in der Wunderino Arena sei fertiggestellt, die HBL-Leitfäden mit eingeflossen, hieß es gestern von Seiten des THW Kiel.

THW-Arzt: Risiko geringer als bei Ikea

Der HBL-Leitfaden baue, so Brandecker, auf „Abständen, Masken, Abluft-Systemen, Wegeführungen, Toilettenkapazitäten“ auf. „Wenn jeder eine FFP2-Maske trägt und damit sogar besser geschützt ist als mit Alltagsmasken, wenn Gästefans nicht zugelassen sind, die Tickets personalisiert, in der Halle Alkoholverbot herrscht, alle Abstände gewahrt sind, ist das Risiko in der Halle geringer, als wenn man sich bei Ikea einen Sessel kauft“, sagt Brandecker.

Der Kieler Mediziner sieht die unterschiedlichen Voraussetzungen in den Bundesländern kritisch: „Man braucht Befürworter in der Politik. In Berlin dürfen 1000 Zuschauer in die Halle, in Kiel in eine Halle mit 10000 Plätzen nicht einmal 200, obwohl die Infektionszahlen in Schleswig-Holstein niedriger sind als in Berlin. Das ist schwer nachzuvollziehen.“

Leitfaden mahnt zum ordentlichen Abwasch

Einheitlichere Voraussetzungen flossen in den Leitfaden für den Trainings- und Spielbetrieb ein. Er regelt nicht nur den Takt und die Art der Corona-Tests für die Mannschaften und ihr Umfeld, sondern gibt auch Empfehlungen für die Abläufe an Spieltagen und im Privatleben der Profis.

So sollen Domagoj Duvnjak und Co. im „Pandemiemodus“ möglichst keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen und zu Hause für eine gute Durchlüftung der Zimmer sorgen. Putz-Muffeln steht eine harte Zeit bevor, denn die HBL empfiehlt, Türklinken, Tische und Treppengeländer mindestens einmal täglich zu reinigen und zu desinfizieren. Der Dachverband will offenbar nichts dem Zufall überlassen: Die Spieler sind auch offiziell angehalten, Kleidung, Bettwäsche und Handtücher regelmäßig zu waschen, werden vorsichtshalber noch mal daran erinnert, sich regelmäßig die Hände zu waschen und Geschirr und Besteck nach dem Essen „ausreichend mit Spülmittel und heißem Wasser“ zu waschen.

Außerdem heißt es in dem Papier sinngemäß: Vorsicht beim Küssen! Formell ausgedrückt liest sich das so: „Den direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten, insbesondere aus dem Mund-Rachen-Raum und aus den Atemwegen von Familienangehörigen mit Beschwerden vermeiden.“ Die Liste der zu Hause zu beachtenden Punkte endet mit dem Hinweis: „Möglichst viel trinken und auf vitaminreiche Ernährung achten“.

Keine Einlaufkinder und Maskottchen

Während diese Empfehlungen für die meisten der Zebras zu Hause wahrscheinlich zu den Selbstverständlichkeiten gehören, müssen sie sich bei den Spielen auf einige Neuerungen einstellen. Nicht nur, dass die Kulisse – je nach Spielort und lokalen Regularien – ohne oder mit nur wenigen Zuschauern anders sein wird als beim Publikums-Magneten THW Kiel in normalen Zeiten. Fehlen werden auch Einlaufkinder, Maskottchen, Fahnenschwenker und der offizielle Handshake vor dem Anpfiff. Auch „Eröffnungsinszenierungen mit zusätzlichen Personen“ soll es nicht geben – die große Show, und sei es nur fürs Fernsehen, fällt also auf jeden Fall aus.

Stufenmodell für Zuschauer-Zulassung

Für die Anzahl der Zuschauer bei Handball-Bundesliga-Spielen sieht das Hygienekonzept eine Einteilung in drei verschiedene Pandemie-Level vor. Es soll aus der Sieben-Tage-Inzidenz ( Neuinfektionen pro 100000 Einwohner) errechnet werden und dabei sowohl den Austragungsort des Heim-Vereins als auch die Zahlen aus den angrenzenden Landkreisen berücksichtigen.

Pandemie-Level hoch (35 oder mehr Neuinfektionen pro Woche pro 100000 Einwohner): Keine Zulassung von Zuschauern

Pandemie-Level mittel (zwischen 5 und 35 Neuinfektionen): Eingeschränkte Zulassung von Zuschauern unter zu definierenden Auflagen

Pandemie-Level niedrig (weniger als 5 Neuinfektionen): Sukzessive Rückkehr zum Normalbetrieb in lokaler Abstimmung zwischen Klub und lokalen Gesundheitsämtern

