Solingen/Veszprém

Für den THW Kiel liegen gerade einmal rund 45 Stunden zwischen dem Abpfiff des mühevollen 34:29 (17:17) am Donnerstagabend in der Handball-Bundesliga beim Bergischen HC in Wuppertal und dem Anpfiff am Sonnabend am Balaton. Der Auftritt bei Telekom Veszprém ist die zweite Partie der Zebras in Gruppe...