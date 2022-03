Handball-Länderspiel: Playoff-Duell gegen die Färöer steigt in Kiel

Kiel

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft will sich in Kiel das Ticket zur Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden schnappen. Für das Playoff-Hinspiel gegen die Nordmänner von den Färöern kehrt Bundestrainer Alfred Gislason mit der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) an die Förde zurück. Anpfiff der Partie in der Wunderino-Arena ist am Mittwoch, 13. April (18.15 Uhr).

In neun Playoff-Duellen werden in Hin- und Rückspielen die letzten WM-Tickets für 2023 vergeben. Das Rückspiel von Gislasons runderneuerten „Young Guns“ in Tórshavn wird am 16./17. April ausgetragen. Das Team von den „Schafsinseln“ im Nordatlantik hatte sich als Gruppensieger der Vor-Quali durch Siege gegen Lettland (26:19) und Italien (27:26) durchgesetzt und dann die nächste Phase durch den Ausschluss von Belarus aus dem Wettbewerb übersprungen. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Nationen überhaupt.

Zuletzt war die Kieler Arena im Januar 2019 Austragungsort eines Länderspiels. Die Generalprobe vor der Heim-WM gewann Deutschland gegen Argentinien deutlich mit 28:13. Im Juni 2015 hatte sich das von Patrick Wiencek angeführte Team zum Abschluss der EM-Quali in Kiel mit 31:29 gegen Österreich durchgesetzt und war im Januar 2016 schließlich Europameister geworden.

„Die Stadt, der Verein und die Fans haben in meinem Herzen einen ganz besonderen Platz. Ich habe dort elf tolle und erfolgreiche Jahre erlebt und noch viele Freunde dort. Meine Vorfreude ist richtig groß, im April in Kiel als Bundestrainer an der Seitenlinie zu stehen“, sagte Alfred Gislason, der zwischen 2008 und 2019 insgesamt 20 Titel mit dem THW Kiel gewonnen hat. „Sportlich gilt unser voller Fokus aber der kommenden Woche, in der wir in den gemeinsamen Trainingstagen sowie in den beiden Spielen gegen Ungarn (19. März in Gummersbach, 20. März in Kassel, d. Red.) an unserer Entwicklung weiterarbeiten wollen.“ Neben dem Isländer gehören mit Torwarttrainer Mattias Andersson und Mannschaftsarzt Dr. Philip Lübke zwei weitere Protagonisten mit Kiel-Bezug dem DHB-Stab an.

Der Vorverkauf für das Länderspiel beginnt am 16. März um 16 Uhr unter www.dhb.de/tickets oder Tel. 01806/515356 (0,20 Euro/Anruf aus den Festnetzen, maximal 0,60 Euro/Anruf aus den Mobilfunknetzen).