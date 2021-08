Erster Saisontest für den THW Kiel: Am Donnerstag, 19. August, tritt der deutsche Handball-Meister bei Drittligist TSV Altenholz in der Edgar-Meschkat-Halle an. Zuschauer sind zugelassen, müssen aber Bedingungen erfüllen. Tickets sind am Montag und Dienstag erhältlich.