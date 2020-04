Pekeler: "Wir hätten es verdient"

Kiel

Wer sich die ersten Spiele des THW Kiel nach der EM-Pause zu Beginn des Jahres in Erinnerung ruft, sieht einen Hendrik Pekeler, der sich mit steifen Beinen übers Handball-Feld schleppt. Die Dauerbelastung als Leistungsträger im Verein und der Nationalmannschaft in Kombination mit einer Hüftfehlstellung forderten ihren Tribut.

Pekeler biss auf die Zähne, der Spielplan sieht für Reha in der Saison keinen Platz vor. Normalerweise. "Wenn ich mir überlege, was in dieser Saison noch auf uns zugekommen wäre, bin ich gerade fast froh, dass es so gekommen ist", sagt der 28-Jährige, der seit zwei Wochen in der THW-Physiopraxis auf ärztliche Verordnung seine Reha absolviert. "Die Zeit ohne die ganz schnellen Bewegungen tut mir gut."

Verschiedene Übungen für die Oberschenkel- und Wadenmuskulatur stehen auf dem Programm, zudem arbeitet er an der Beweglichkeit der Fußgelenke. "Alles, was die Achillessehnen belastet, soll besser verteilt werden", sagt Pekeler, für den die Corona-Pause mit einer zweiwöchigen Quarantäne begann, weil er beim Nationalmannschaftslehrgang mit dem später positiv auf das Coronavirus getesteten Jannik Kohlbacher Kontakt gehabt hatte.

Nationalmannschafts-Skat und Promis unter Palmen

"Auch unabhängig von Achillessehnen waren die ersten zwei Wochen echt schön", erzählt der zweifache Familienvater. Für die Töchter Fine (3) und Stine (1) hat er eine Gartenhütte gebaut, nun widmet er sich der Vorgarten-Gestaltung. Und seinem Wochen-Highlight am Mittwochabend, wenn auf Sat1 "Promis unter Palmen" läuft. "Normalerweise gucke ich solche Formate eher weniger. Aber das ist Unterhaltung pur und es tut gut, einfach mal ausgelassen zu lachen", erzählt Pekeler.

Für Unterhaltung sorgt auch seine alte Skatrunde aus der Nationalmannschaft mit Silvio Heinevetter und Johannes Sellin. Per Handy-App haben sie eine Möglichkeit für Fern-Duelle gefunden. "Früher haben wir um einen Cent pro Punkt gespielt. Inzwischen dient es nur noch dazu, die Zeit herumzukriegen und Spaß zu haben."

Denn langsam juckt es dem Handballer doch wieder in den Fingern. "Ich würde gerne wieder mit der Mannschaft trainieren und Spiele spielen. Momentan ist jeder Einzelsportler und muss allein die Motivation finden, sich zu quälen und an seinen Schwächen zu arbeiten. Das ist eine komplett neue Situation für uns alle und nicht einfach", sagt er.

Pekeler : "Würden nicht auf das Level kommen"

Sollte die Saison wider allen Anzeichen noch fortgesetzt werden, erwartet er in den Spielen ein niedrigeres Niveau als zuletzt Anfang März. "Ich denke nicht, dass wir auf das Level kommen würden, auf dem wir vor der Unterbrechung waren. Aber das ginge dann ja allen Mannschaften so."

Dass es so kommt, hält der Kreisläufer aber für mehr als unwahrscheinlich. "Ich gehe davon aus, dass die Saison vorbei ist."

Den Meistertitel, auf den der THW Kiel sich als Tabellenersten bei vier Minuspunkten Vorsprung vor der SG Flensburg-Handewitt und acht verbleibenden Spielen große Chancen ausrechnete, will er aber nicht drangeben.

"Wir wären gerne nach 34 Spieltagen Meister geworden. Aber wir sind Stand jetzt die Mannschaft, die die meisten Punkte geholt hat, die wenigsten Spiele verloren hat und die am souveränsten aufgetreten ist. Von daher bin ich der Meinung, dass wir es verdient hätten, als Meister gekürt zu werden", sagt er.

