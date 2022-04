Hamburg

Schon im ersten Spiel des Final Fours um den DHB-Pokal hat die Endrunde in Hamburg alle Erwartungen erfüllt: Angetrieben von 12 800 Zuschauern lieferten sich THW Kiel und TBV Lemgo Lippe bei der Neuauflage ihres Vorjahres-Halbfinals einen packenden Kampf – an dessen Ende die Kieler dank kühlerer Köpfe und Torwart Niklas Landin den 28:26 (12:12)-Sieg einfuhren.

Der Welthandballer war es, der in der Schlussphase den Großteil der Fans in der Barclays-Arena, die sich in der Hoffnung auf eine neuerliche Pokal-Überraschung mit Titelverteidiger Lemgo solidarisierten, zum Verstummen, die Kieler Kurve zum Jubeln brachte. Erst verhinderte der Däne fünf Minuten vor Schluss eine neuerliche Führung des starken TBV, indem er reflexartig gegen Tim Suton parierte. Der versuchte es im nächsten Angriff erneut. Parade Landin, Rune Dahmke streckte sich nach dem Abpraller wie nach einem Schatz. Und als Niclas Ekberg auf der anderen Seite das Glück des Tüchtigen bemühte, um den von TBV-Keeper Peter Johannesson parierten Wurf von Sander Sagosen zum 26:24 (56.) zweitzuverwerten, war der 15. Final-Einzug der Zebras im DHB-Pokal erstmals an diesem Nachmittag zum Greifen nah.

THW bewahrt in Schlussphase kühlen Kopf

Als dann auch noch Frederik Simaks nächster Versuch in Landins Beinen hängen blieb und Sagosen mit aller Wucht zum 27:24 (59.) traf, anschließend die Arme ausbreitete, als wolle er zum Stage-Diving in der Kieler Fankurve ansetzte, war die Kieler Pokal-Welt wieder in Ordnung. „Niklas war ein entscheidender Faktor. Und dass wir in den richtigen Momenten einen kühlen Kopf bewahrt haben“, analysierte Rechtsaußen Ekberg anschließend.

Das mit den Nerven war am Sonnabend aber so eine Sache. Zwar wollte keiner der Akteure das denkwürdige Halbfinale aus dem Vorjahr großreden, bei dem sich die Zebras eine 18:11-Pausenführung binnen 20 Minuten aus den Händen gleiten ließen und Lemgo nach dem 29:28-Sieg über den THW im Finale auch noch die MT Melsungen bezwang.

Handball-Pokal in Hamburg: Viele Fehler zu Beginn der Partie

Dennoch zitterten den Spielern auf beiden Seiten zu Beginn merklich die Hände. „Die ersten Minuten waren abtasten. Beide Mannschaften waren gut vorbereitet, wir hatten ja viel Zeit dazu“, sagt Ekberg über die erste Halbzeit, über der die Frage schwebt, wer in diesem Jahr das Zeug zum Pokal-Helden hat.

Ist es Nikola Bilyk, den Filip Jicha nach Oberschenkelproblemen und einem schwachen Auftritt beim letzten Spiel in Minden zum Startmann auf der Mittelposition auserkoren hat? Oder Lemgos Peter Johannesson, der mit seinen Paraden im Halbfinale vor einem Jahr maßgeblichen Anteil am Lemgoer Triumph hatte?

THW Kiel – TBV Lemgo Lippe 28:26 (12:12) THW Kiel: N. Landin (1.-60./14 Paraden), Quenstedt (11.-12., keine Parade) – Ehrig n.e., Duvnjak 2, Sagosen 8, Reinkind 5, M. Landin 1, Weinhold 1, Wien­cek 5, Ekberg 2, Ciudad n.e., Dahmke 1, Zarabec 2, Horak n.e., Bilyk, Pekeler 1. TBV Lemgo Lippe: Zecher (22.-48./5), Johannesson (1.-21. und ab 49./2, 1 Tor) – Hutecek 1, Elisson 7/3, I. Guardiola n.e., Simak 2, Carlsbogård 1, Schagen 1, Schwarzer n.e., Suton 4, Zerbe 3, G. Guardiola 3, Cederholm 3, Reitemann n.e., Blaauw n.e., Geis n.e. Schiedsrichter: Robert Schulze/Tobias Tönnies (Magdeburg/Stendal) – Strafminuten: THW 4 (Wiencek, Landin), TBV 2 (Hutecek) – Siebenmeter: THW 0, TBV 3/3 – Spielfilm: 1:0, 3:3, 5:4 (11.), 5:6, 7:9, 9:9 (22.), 9:12, 12:12 – 14:12 (33.), 15:15, 20:20, 20:21 (47.), 22:22, 26:24, 28:25, 28:26 – Zuschauer: 12.800 in der Barclays-Arena in Hamburg.

Im ersten Durchgang sieht es aus, als hätte die Lemgoer Deckung um den Mittelblock aus Jonathan Carlsbogård das größte Helden-Potenzial. Kommen die Kieler zunächst noch über Patrick Wiencek am Kreis und Sander Sagosen aus dem Rückraum zu einigen Treffern, laufen sie nach einer Viertelstunde zusehends wie gegen eine Wand. Verunsicherung macht sich breit in den Reihen der Zebras. Abzulesen an untypischen Fehlern – wie als Harald Reinkind im Angriff einen Ball zu früh dran gibt, während Niklas Landin seinen Posten im Tor verlassen hat, Lemgos Bjarki Mar Elisson zum 3:3 ins leere Tor trifft. Oder als der THW-Keeper zu früh aufs Feld läuft, deshalb für zwei Minuten auf die Strafbank muss und Lemgo währenddessen beim 6:5 durch Lukas Hutecek erstmals in Führung gehen kann.

Die Kieler indes kommen kaum ins Tempospiel. Wienceks Balleroberung mit anschließendem Gegenstoß zum 9:9 ist der erste Treffer dieser Art für den THW. Dann betritt ein Pokal-Held des Vorjahres die Bühne: Der 21-jährige Finn Zecher, Lemgos Sieggarant im Vorjahres-Finale gegen die MT Melsungen, kommt für den glücklosen Johannessen ins Tor. Und kauft der Reihe nach Duvnjak und zweimal Pekeler die Würfe ab, während seine Vorderleute auf 12:9 davonziehen. Kopfschütteln in der Fankurve des THW Kiel, Sensations-Erinnerungen und Jubel-Fäuste bei den Lemgoern. Filip Jicha nimmt eine Auszeit.

5:0-Lauf bringt THW Kiel zurück ins Spiel

Und die Kieler trotzen dem Nervenflattern, setzen erstmals die Außen zum Abschluss ein. Magnus Landin und Niclas Ekberg per Gegenstoß verkürzen. Kurz vor der Pause erzielt Miha Zarabec fast von Rechtsaußen den 12:12-Ausgleich, während nun Lemgo mit der Chancenverwertung hadert. Aufatmen bei den Kielern, Pause.

„Dieser 5:0-Lauf hat uns zurück ins Spiel gebracht“, sagt THW-Trainer Filip Jicha später. Denn auch die ersten beiden Treffer im zweiten Durchgang gehen aufs Kieler Konto zur 14:12-Führung (33.) – die erste seit der elften Minute.

Nun ist das Abtasten endgültig vorbei, und es entwickelt sich ein „Pokalfight, der alles hat: Sehenswerte Anspiele, Torhüter-Paraden, Technische Fehler, bedingt durch Nervosität“ (Jicha). Auch sein Pendant auf Lemgoer Seite, Florian Kehrmann, sagt: „Wem soll ich einen Vorwurf machen? In solchen Spielen entscheiden Kleinigkeiten.“

Keine der Mannschaften kann sich nun noch mit mehr als einem Treffer absetzen. Beide wagen das Sieben-gegen-Sechs-Spiel, die Kieler wechseln ihre Abwehrformation, in der vor allem Patrick Wiencek überall zu sein scheint. 13 Minuten vor Schluss legt nach einem Sagosen-Ballverlust Lemgo wieder vor (21:20). Zur Wiedergutmachung spitzelt THW-Kapitän Domagoj Duvnjak Gedeon Guardiola den Ball aus den Händen, trifft Harald Reinkind ins leere Lemgoer Tor.

Kieler Final-Gegner entscheidet sich zwischen Magdeburg und Erlangen

Und als der TBV die Chance hat, nach dem 24:23 mit zwei Toren in Führung zu gehen, ist Rune Dahmke mit einem wichtigen Steal zur Stelle, den Wiencek zum 24:24 verwertet. Der Rest der Schlussphase ist Landin-Show. Der sagt: „Ich hätte das Spiel gerne schon früher entschieden, aber so war es auch schön.“

Die Hamburger Arena liege ihm sowieso. „Hier haben wir bei der WM 2019 mit Dänemark auch im Halbfinale gewonnen“, erinnert er sich an den späteren Triumph bei der Heim-WM mit Finale in Herning. Den nächsten Titel würde er gerne in Hamburg holen. Einen Wunschgegner für das Finale, das am Sonntag um 13.25 Uhr angepfiffen wird, haben die Kieler allerdings nicht. „Hauptsache, da steht eine andere Mannschaft auf dem Feld“, sagt Ekberg. Ob es der SC Magdeburg oder der HC Erlangen wird, entscheidet sich im laufenden zweiten Halbfinale.