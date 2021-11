Tokio/Kiel

Dieser eine Satz ist Dener Jaanimaa besonders wichtig: „Gib mir den Ball, ich werfe viele Tore!“ Der Handball-Profi will Vokabeln pauken. „Das jetzt auf Japanisch“, stichelt sein künftiger Teamkollege Igor Anic lachend. Die beiden früheren Spieler des THW Kiel sind bereit. Im Land der aufgehenden Sonne wollen sie ihre langsam sinkenden Karriere-Sterne noch etwas länger am Leuchten halten. Phönix Daido Steel heißt der Erstligist, der die beiden Ex-Zebras für ein Jahr mit Option auf ein weiteres unter Vertrag genommen hat. Und auch wenn der Franzose Anic und der Este Jaanimaa als Handball-Weltenbummler bekannt sind (für Anic ist es das vierte Land, in dem er als Profi spielt, für Jaanimaa das sechste), ist Japan für sie beide eine ganz besondere Herausforderung.

„Es ist schön, dass wir das zu zweit machen. In der Mannschaft spricht keiner Englisch. Da ist es gut, noch jemanden zu haben – vor allem, weil wir uns schon kennen“, sagt Jaanimaa. Der heute 32-jährige Halbrechte wechselte im Januar 2016 vom insolventen HSV Hamburg zum THW Kiel – als Aushilfe für den verletzten Steffen Weinhold. Vier Monate zuvor war auch Anic dem Kieler Hilferuf nach einem Kreuzbandriss bei Kreisläufer Patrick Wiencek gefolgt. Aus alter Verbundenheit – denn als 19-Jähriger hatte der Franzose in Kiel seine ersten Schritte fernab von der Heimat gemacht – und mit dem THW unter anderem 2010 die Champions League gewonnen.

Durch Corona sind gute Angebote seltener geworden

Heute ist Anic 34, Welt- und Europameister und Vater von drei Kindern – acht, sechs und ein Jahr alt. Seit dem Ende seiner Kieler Aushilfs-Zeit spielte er in Saran, im slowenischen Celje und in Rennes, wo sein Vertrag im Sommer auslief. „Und irgendwie gab es keine guten Angebote. Überall war das Geld knapp. Und dann kam diese Chance. Japan reizt mich und meine Frau auch als ganz spezielles Erlebnis“, sagt Anic. „Ich habe schon viele Titel gewonnen. Darum geht es jetzt nicht mehr ausschließlich. Klar, ich liebe Handball. Aber es ist auch ein Job, mit dem ich meine Familie ernähren können muss. Und das Angebot hier war auch finanziell gut.“

In Japan sind europäische Handball-Einflüsse gern gesehen. Nicht umsonst verpflichtete der Verband mit Dagur Sigurdsson einen Isländer, um die Nationalmannschaft fit für ihre Gastgeberrolle bei den jüngsten Olympischen Sommerspielen zu machen.

Für ein halbes Jahr bildeten Dener Jaanimaa (Nr. 24) und Igor Anic (rechts) 2016 eine Rückraum-Kreis-Achse beim THW Kiel. Quelle: Uwe Paesler

Und auch Anic und Jaanimaa sind nicht die ersten europäischen Exoten in der kleinen, von Werksmannschaften durchsetzten Liga: Jaanimaas Freund, die estnische Handball-Legende Riho-Bruno Bramanis, spielte acht Jahre lang für Hiroshima Wakuna und riet ihm zu diesem Schritt. Denn auch Jaanimaa, nach seiner Kieler Zeit über Melsungen und Lübbecke zunächst beim ukrainischen Meister Motor Zaporozhye, dann bei ZSKA Moskau gelandet, war auf der Suche nach etwas neuem. „Eigentlich war in Moskau alles gut“, sagt Jaanimaa. Vor allem, weil er unter seinem väterlichen Freund Velimir Petkovic trainieren konnte. Doch als der frühere Erfolgstrainer der Füchse Berlin sich vollständig auf sein Amt als russischer Nationaltrainer konzentrierte, hielt auch Jaanimaa nicht mehr viel beim Klub – Zeit für neue Abenteuer.

Quarantäne getrennt von der Familie

Die müssen in Japan noch bis zum 15. November warten – bis dahin sitzen die beiden Ex-Kieler noch in ihren Hotelzimmern in Corona-Quarantäne. Die Vorsichtsmaßnahmen in Japan sind strikt, ins Land kamen die Sportler nur mit Sonder-Visum. Anic muss seine Isolation in einem anderen Zimmer absitzen als Ehefrau Anja mit den Kindern. Täglich wird per Video-Anruf kontrolliert, ob sich die Einreisenden auch im Hotelzimmer aufhalten.

Was sie anschließend erwartet, schauen sie sich so lange auf Youtube an. „Wir wollen uns hier richtig integrieren. Und dazu gehört es auch, die Kultur zu kennen und zu achten“, sagt Anic, der selbst Youtuber ist, seine Fans mit einem Video-Reisetagebuch auf dem Laufenden hält. Auch mit Trainingsgeräten sind die Sportler ausgestattet. „Die Organisation hier ist top“, sagt Jaanimaa. „Deutschland ist ja schon perfekt organisiert. Aber das hier ist noch mal ein anderes Level.“

Anic: „Glaube, dass für den THW Kiel noch alles möglich ist“

Ab und zu bleibt neben Umzugsplanung nach Nagoya, wo ihr künftiger Klub beheimatet ist, auch Zeit für Gedanken an die Kieler Weggefährten. Steht ein Top-Spiel für den THW an, schalten beide ein. Anic hält zudem auch privat Kontakt zu einigen Zebras. Die jüngste Niederlage beim Aufsteiger Lübbecke haben beide überrascht zur Kenntnis genommen. „Vielleicht war das ein Weckruf, den sie brauchten“, sagt Anic. „Ich glaube, dass für den THW Kiel trotzdem noch alles möglich ist.“ Auch Jaanimaa sagt: „Magdeburg hat zwar einen guten Lauf. Aber da waren auch einige knappe Spiele dabei. Irgendwann geht da auch mal eins verloren. Und die Saison hat ja gerade erst angefangen...“

Die in Japan hingegen ist schon zur Hälfte um. Phönix Daido Steel rangiert im Tableau der elf Teams auf Platz sechs. Mit den beiden Helfern aus Europa soll es bis Saisonende im März noch höher hinausgehen. Am 19. November laufen sie erstmals mit auf. Gegner ist dann der Top-Klub Zeekstar Tokyo – mit Anics Landsmann und Altstar Luc Abalo im Team. Die Handball-Welt ist eben klein. Auch in Japan.