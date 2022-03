Kiel/Magdeburg

Ganz Handball-Deutschland blickt in Richtung Elbe. Elektrisiert. Fasziniert. Euphorisiert. SC Magdeburg gegen THW Kiel, Handball-Bundesliga, Erster gegen Zweiter, Emotionen pur, boom! – mehr geht nicht. Am Sonnabend (18 Uhr, Liveticker auf KN-online) wird das absolute Spitzenspiel angepfiffen. Showtime!

Der letzte Kieler Auswärtssieg in Magdeburg liegt fünfeinhalb Jahre zurück

Fünfeinhalb Jahre liegt der letzte Kieler Auswärtssieg in der Magdeburger Börde zurück – ein 22:21 im Pokal-Achtelfinale. Fünf Monate liegt das letzte Duell Schwarz-Weiß gegen Rot-Grün in der Wunderino-Arena zurück – ein 27:29 aus Kieler Sicht mit Roten Karten und jeder Menge elektrischer Ladung. Jetzt treffen die Kontrahenten mit voller Kapelle aufeinander, ehe die Zebras eine erneut zweiwöchige Pause ansteuern. „Das war dringend notwendig für die Jungs – ich bin happy für sie, dass sie sich das erspielt haben. So können wir taktisch und physisch anders trainieren, eigene Baustellen beheben“, sagte THW-Cheftrainer Filip Jicha vor der Abfahrt nach Magdeburg am Freitagmittag. Die Vorfreude bei dem Tschechen ist trotz des Rollentausches groß.

Denn: „Nach langer Zeit müssen wir feststellen, dass wir nicht als Favorit nach Magdeburg fahren. Das hat sich der SCM mit einer tollen Saison verdient“, so Jicha. Die Meisterschaft ist dem SCM mit 44:2 Punkten kaum noch zu nehmen. Die Zebras (38:10) kämpfen um Platz zwei und die Champions-League-Qualifikation. Für Bundestrainer Alfred Gislason – als Trainer deutscher Meister und Königsklassen Champion mit dem SCM, später Titelhamster mit dem THW – steht fest: „Wenn Magdeburg gewinnt, sind sie ganz sicher durch.“

Landin und Sagosen wieder an Bord

THW-Torwart Niklas Landin, nach auskurierten Folgen einer Blinddarm-OP wieder an Bord, widerspricht nicht: „Wir müssen der Realität ins Auge sehen: Magdeburg spielt eine überragende Saison, wir denken nicht mehr an die Meisterschaft.“ Auch Sander Sagosen (Schulter) steht überraschend schnell wieder Kader des Rekordmeisters. Jicha: „Bei Sander ist es ein kleines Wunder, dass der mitmachen kann.“

Seit Beginn der Woche steht fest, dass die Getec-Arena mit 5500 Fans wieder fast ausverkauft sein darf. Für Filip Jicha „die tollste Nachricht“. „Es ist eine spezielle Arena mit einem speziellen Publikum. In diesem Spiel wird es enorm viele 50:50-Faktoren geben. In dieser Halle bekommst du nicht die Hälfte dieser Entscheidungen für dich, sondern vielleicht nur ein, zwei. Aber auch damit müssen wir umgehen. Ich freue mich sehr, denn diese Spiele mit der Kulisse und den durchgängigen Beleidigungen, den Emotionen, sind genau das, wofür wir unseren Job machen.“ Um die Meisterschaft gehe es allerdings auch für Jicha nicht mehr: „Aber für unser Ziel – Platz zwei – hat jeder Punkt eine enorme Bedeutung.“

Längst haben Trainer Bennet Wiegert und seine Mannschaft in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts eine Euphorie entfacht. „Die Euphorie ist spürbar. Die Leute sprechen einen auf der Straße an und wünschen viel Glück“, berichtete auch National-Linksaußen Lukas Mertens, mit 89 Treffern erfolgreichster SCM-Schütze aus dem Feld. „Wir sind in der Pole Position und wollen alles geben, damit wir schnellstmöglich Klarschiff machen. Wir haben richtig Bock auf das Spiel.“

Vor dem Anpfiff – Sonnabend, 18 Uhr SC Magdeburg: Jensen, Green – Chrapkowski, Musche, Kristjánsson, Pettersson, Magnusson, Hornke, Weber, Gullerud, Mertens, Saugstrup, O’Sullivan, Bezjak, Smits, Damgaard – verletzt: Preuss (Knie-OP) – Trainer: Bennet Wiegert (40). THW Kiel: N. Landin, Quenstedt – Ehrig, Duvnjak, Sa­gosen, Reinkind, M. Landin, Weinhold, Wien­cek, Ekberg, Ciudad, Dahmke, Zarabec, Horak, Bilyk, Pekeler – Trainer: Filip Jicha (39). Schiedsrichter: Marcus Hurst/Mirko Krag (Oberursel/Frankfurt/M.) – Bilanz: 71 Spiele, 42 Siege für den THW, 6 Remis, 23 Niederlagen – Hinspiel: 29:27 für den SCM – TV: Die ARD überträgt ab 17.50 Uhr, Sky ab 17.30 Uhr live – Anpfiff: Sonnabend, 18 Uhr, in der Getec-Arena in Magdeburg.

Mit 150 Treffern – gleichauf mit THW-Rechtsaußen Niclas Ekberg – hat sich Linkshänder Omar Ingi Magnusson bereits in die Bundesliga-Torschützenliste eingetragen. Auch für Filip Jicha eine zentrale Figur im Magdeburger Spiel. „Sie spielen einen einfachen Handball, haben Spieler für ihr Eins-gegen-Eins-Verhalten gekauft. Würdest du ihnen das wegnehmen, würdest du gewinnen. Aber das ist kaum möglich“, sagt der 39-jährige Kieler Meistertrainer, für den der Isländer Magnusson „eine Art Lebensversicherung, für mich ein Ólafur Stéfansson 2.0“ ist. Es sei für Jicha „fast romantisch“, dass Magnusson ebenso wie der legendäre viermalige Champions-League-Sieger Stéfansson den Weg über Magdeburg gehe. Aber auch sonst mangele es dem SCM laut Jicha nicht an „speziellen Spielern – ob nun Marko Bezjak mit seiner Übersicht, Gisli (Ex-Zebra Gisli Kristjánsson, d. Red.), dieser wilde, schwer zu verteidigende Eins-gegen-Eins-Spieler, oder Michael Damgaard – Torgefahr pur“. „Jicha: „Aber wir werden uns wehren.“