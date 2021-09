Kiel/Düsseldorf

Es geht wieder los! Mit dem Supercup gegen den TBV Lemgo Lippe (Sonnabend, 19 Uhr, Liveticker auf KN-online) beginnt für den THW Kiel der Pflichtspiel-Teil der neuen Handball-Saison. Das Duell zwischen Vorjahres-Meister und Pokalsieger hat einen Stellenwert irgendwo zwischen letztem Vorbereitungsspiel und erster Titel-Chance – und birgt in diesem Jahr besonderes Prestige.

Denn dass Lemgo im Juni zum ersten Mal seit 2002 den Pokalsieg feiern konnte, hatte nicht unwesentlich mit einem Kieler Aussetzer im Halbfinale um den DHB-Pokal zu tun. Zur Pause im Halbfinale führte der THW Kiel souverän mit 18:11 und ließ sich im zweiten Durchgang übertölpeln vom TBV-Einsatz, Willen, Biss – Tugenden, die der Rekord-Pokalsieger aus dem Norden vermissen ließ und letztlich mit 28:29 unterlag.

Jicha musste sich im Legenden-Chat einiges anhören

Verschenkte Siege tun Profisportlern am meisten weh – und so herrscht im THW-Lager ein gewisser Durst nach Wiedergutmachung. „Das Pokalspiel gegen Lemgo tut immer noch weh“, sagt zum Beispiel Steffen Weinhold. „Es war dumm von uns, dass wir den Pokal nicht gewonnen haben. Das ist die Enttäuschung der letzten Saison.“

Auch für THW-Trainer Filip Jicha, der Revanchelust zwar abstreitet („So ticke ich nicht“), den aber eine gemeinsame Zeit mit TBV-Coach Florian Kehrmann im Lipperland verbindet. Von 2005 bis 2007 versorgte Jicha den früheren Rechtsaußen des TBV aus dem Rückraum mit Pässen, reifte in Lemgo zum Weltklasse-Spieler und ist noch immer Mitglied in der „Legenden-Gruppe“ des Klubs bei WhatsApp, wie er jüngst in einem Interview mit der Handball-Bundesliga verriet. „Darin habe ich natürlich nach unserer Pleite im Halbfinale ordentlich was zu lesen bekommen, was mich nicht gerade fröhlich gestimmt hat“, sagte er.

Lemgo verstärkt sich mit vielversprechenden Talenten

Am Sonnabend soll das anders sein. „Wir wollen unser wahres Gesicht zeigen“, kündigt Jicha an, der die Trainingsbelastung für seine Zebraherde in der letzten Vorbereitungswoche etwas reduzierte, „damit wir frische Beine bekommen“.

Für Kehrmann, inzwischen seit 22 Jahren beim TBV, war der Pokal-Triumph nach dem Halbfinal-Kraftakt gegen den THW und dem Finalsieg über die MT Melsungen „eine Sensation“. 2014 rettete er den Klub vorm Abstieg, etablierte ihn dann im Liga-Mittelfeld (Platz neun in der Vorsaison) und sieht ihn jetzt als Ausbildungsverein. „Einstellige Tabellenplätze sind ein Erfolg“, sagt der 44-Jährige mit dem guten Händchen für Talente.

So blieb der TBV-Kader im Vergleich zur Vorsaison in puncto Leistungsträger wie Linksaußen Bjarki Mar Elisson oder dem Schweden Jonathan Carlsbogård im Rückraum unverändert. Dafür sollen vielversprechende Talente wie der Österreicher Lukas Hutecek (Fivers Margareten) oder Kian Schwarzer (Linksaußen), Sohn von TBV-Legende und Weltmeister von 2007 Christian Schwarzer, an die Bundesliga herangeführt werden und beim Supercup gegen den THW Kiel die erste Gelegenheit dazu bekommen.

Vor dem Anpfiff – Sonnabend, 19 Uhr THW Kiel: N. Landin, Quenstedt, Saggau – Ehrig, Duvnjak, Sagosen, Reinkind, M. Landin, Weinhold, Wiencek, Ekberg, Ciudad, Dahmke, Zarabec, Horak, Bilyk, Pekeler – verletzt: Quenstedt (Sprunggelenk) – Trainer: Filip Jicha. (39). TBV Lemgo Lippe: Johannesson, Zecher – Hutecek, Elisson, Kogut, I. Guardiola, Simak, Carlsbogård, Schagen, Timm, Schwarzer, Zerbe, G. Guardiola, Reitemann, Blaauw – verletzt: Suton (Kreuzbandriss), Cederholm (Knie-OP) – Trainer: Florian Kehrmann (44). Schiedsrichter: Robert Schulze/Tobias Tönnies (Magdeburg/Stendal) – Bilanz: 93 Spiele, 61 Siege für den THW, 6 Remis, 26 Niederlagen – Letzte Saison: 30:25 (in Lemgo) und 33:23 für den THW (beides Bundesliga); 29:28 für Lemgo (Pokal-Halfbinale) – TV: Sky Sport News überträgt ab 18.30 Uhr live; frei empfangbarer Livestream auf www.skysport.de – Tickets: Rest-Karten unter www.liquimoly-hbl.de – Anpfiff: Heute, 19 Uhr, im PSD Bank Dome in Düsseldorf.

Ein Vorgeschmack auf die neue Saison wird der Supercup auch mit Blick auf die Fans in den Handball-Hallen. 6700 Zuschauerinnen und Zuschauer sind im PSD Bank Dome, wie der ehemalige ISS Dome seit Juli heißt, in Düsseldorf zugelassen. „Wir gewinnen ein Stück Handball-Normalität zurück“, sagt Jicha, der in der Zuschauer-Rückkehr trotzdem eine Herausforderung für seine Spieler sieht. „Manche werden vielleicht zunächst überdrehen.“

Auch deshalb lohnt sich für den THW der Publikums-Test, der beim Liga-Auftakt am Mittwoch gegen HBW Balingen-Weilstetten rund 9000 Fans in der Wunderino-Arena begrüßen möchte. Zunächst aber zählt für die Zebras nun der Supercup. „Es ist alles angerichtet, jetzt wollen wir uns beweisen“, sagt Jicha.