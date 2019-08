THW Kiel Handball - THW Kiel nimmt Kurs auf die neue Saison Kurz vor dem Starschuss für die neue Saison in der Handball-Bundesliga haben Spieler, Funktionäre und Sponsoren des THW Kiel gemeinsam Kurs auf die neue Saison genommen. Bei einer Fahrt auf der MS Koi unter dem Motto „Stars and Sea“ fachsimpelten die Spieler mit Fans und Partnern.

Von Merle Schaack

Nach dem Training gleich an Bord: Gemeinsam mit Partnern und Sponsoren stachen die Spieler des THW Kiel am Dienstagabend in See und nahmen Kurs auf die neue Saison. Quelle: Uwe Paesler