Kristjánsson wird den THW wohl verlassen

Als Grund nannte Szilagyi die fehlende sportliche Perspektive beim THW Kiel für den 20-jährigen Mittelmann, dessen Vertrag noch bis Sommer 2021 läuft.

„Gisli muss sich in vielen Bereichen als Spieler weiterentwickeln. Er ist in einem Alter und einer Entwicklungsphase, in der er viel Spielzeit braucht und Verantwortung übernehmen muss“, sagte Szilagyi KN-online. „Beides wird er bei uns kurz- und mittelfristig nicht bekommen.“

Nur selten auf dem Spielfeld

Gisli Kristjánsson kam 2018 mit dem Ruf eines Ausnahmetalents zum THW Kiel, konnte sein Potenzial aber nur selten auf dem Spielfeld zeigen. Das lag auch daran, dass er immer wieder mit Schulterverletzungen zu kämpfen hatte. Zuletzt kugelte er sich im November beim Spiel der Kieler bei den Rhein-Neckar Löwen die Wurfschulter aus und arbeitet seitdem an seiner Rückkehr aufs Handballfeld.

Sein Vater Kristján Arason sagte isländischen Medien, der Berater seines Sohnes habe bereits mehrere Anfragen aus Europa.

