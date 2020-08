Dortmund/Kiel

In der Mittwochausgabe der "Sport Bild" hatten Marc Weinstock, Aufsichtsratsvorsitzender des THW Kiel, und Boy Meesenburg, Beiratschef in Flensburg, zum wiederholten Male für eine Absage der Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten plädiert und den Starttermin für die Bundesliga Anfang Oktober sowie Düsseldorf als Austragungsort für den Supercup zwischen THW und SG am 26. September kritisiert.

Widerspruch kam am Donnerstag kam von den Spitzen des Deutschen Handballbundes ( DHB) und der Handball-Bundesliga (HBL). DHB-Präsident Andreas Michelmann betonte in einer Pressemitteilung: "Der gesamte deutsche Handball profitiert von einer Weltmeisterschaft der Männer im Januar. Die Übertragungen von ARD und ZDF ermöglichen der Nationalmannschaft Spiele in der Primetime und damit Reichweiten von bis zu zehn Millionen Zuschauern. Unsere Teilnahme ist wichtig für die nationale und internationale Positionierung des deutschen Handballs und muss daher unser gemeinsamer Wille sein."

Entscheidung liegt bei der IHF

Die Entscheidung über die Ausrichtung des für die Zeit zwischen dem 14. und 31. Januar geplanten Turniers in Ägypten liegt ohnehin in den Händen der Internationalen Handballföderation ( IHF) und deren Präsidenten Hassan Moustafa.

"Ausrichter IHF und Gastgeber Ägypten haben die Entwicklung der Corona-Pandemie im Blick – wir sind sicher, dass beide verantwortungsbewusste Entscheidungsträger sind", so Michelmann.

Auch HBL-Präsident Schwenker betonte die Bedeutung der WM für den Sport. Nationale und internationale Wettbewerbe seien für den deutschen Handball "enorm wichtig".

Schwenker appelliert an Solidarität

Schwenker verteidigte auch den Liga-Starttermin am 1. Oktober und appellierte an die Einigkeit der Handball-Funktionäre. „Wir sitzen alle in einem Boot. Diese Erkenntnis hat uns bis hierhin durch die Krise getragen. Sämtliche Entscheidungen wurden bis dato im Bewusstsein großer Solidarität getroffen. Diese gemeinsamen Entscheidungen besitzen weiterhin uneingeschränkte Gültigkeit."

Heißt: Die Verbände wollen am Startdatum 1. Oktober nicht rütteln. Schwenker: "So ist es uns möglich, den Spielplan der Saison 2020/21 entsprechend einzuhalten. Darauf bauen auch unsere Fans, TV-Partner und Sponsoren."

