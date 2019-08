Neumünster

Moderator Jens Westen begrüßte auf dem Podium nicht nur die Trainer Filip Jicha ( THW Kiel) und Maik Machulla ( SG Flensburg-Handewitt) sowie die Geschäftsführer Viktor Szilagyi ( THW) und Dierk Schmäschke (SG) von den Nordrivalen aus Kiel und Flensburg eine knappe Woche vor dem 100. Derby im Supercup. Eingeladen waren auch die Zweitligisten HSV Hamburg mit Trainer Torsten Jansen und Vizepräsident Martin Schwalb sowie der VfL Lübeck-Schwartau, vertreten durch Coach Piotr Przybecki und Michael Friedrichs. "Weltweit dürfte wohl kein Handball-Podium besser besetzt sein", so Westen.

Hohe Belastung für Champions-League-Klubs

Trainer und Manager gaben in den Holstenhallen nicht nur einen Ausblick auf die Saison in der Bundesliga, Champions League oder im DHB-Pokal. Insbesondere die Verantwortlichen von THW und SG beklagten die zum Teil schlecht verteilte Belastung durch Terminkonflikte in Bundesliga und Königsklasse. "Wir haben allein bis Weihnachten viermal zwei Partien innerhalb von 48 Stunden. Das macht mich nach all den Diskussionen traurig", so Schmäschke. "In Frankreich beispielsweise gibt es eine 72-Stunden-Regel. Irgendwann wird das auch mal eine arbeitsrechtliche Frage."

Szilagyi : "Das ist ein Riesenproblem"

Zustimmung gab es dafür vom Kieler Geschäftsführer Viktor Szilagyi, denn auch dem THW Kiel stehen drei- bis viermal in der Hinrunde ähnlich strapaziöse Reisekonstellationen bevor. "Das ist ein Riesenproblem. Vielleicht sollten die Gremien über eine entsprechende Regel nachdenken, die das verhindert."

Belastung hin oder her - beide Kontrahenten gehen mit hohen Zielen in die neue Spielzeit, auf die sich auch HSV-Vize Martin Schwalb freut: "Wir haben allen Anlass, davon auszugehen, dass es eine tolle und aus norddeutscher Sicht erfolgreiche Saison wird. Ich erwarte auch, dass eine der beiden Mannschaften beim Final Four der Champions League in Köln dabei ist. Das wäre ein tolles Signal für den deutschen Handball."

